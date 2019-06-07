西點軍校卡車翻覆樹林中！　1名學員死亡21人受傷

▲卡車在西點軍校附近的樹林中翻覆。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國軍事學院（United States Military Academy at West Point，西點軍校）當地時間6日表示，一輛載送20多人的軍用卡車意外翻覆，造成一名學員喪命，另外19名學員及2名軍人受傷。「今天對西點軍校及美國陸軍來說，是沉痛的一天」，美國陸軍中將、西點軍校校長威廉斯（Darryl A. Williams）說。

綜合外電報導，西點軍校發言人歐法德（Christopher Ophardt）在事發稍晚指出，當時學員們正搭乘一輛輕型戰術車，準備前往指定地點進行地圖識別練習。

▲美國陸軍中將、西點軍校校長威廉斯（Darryl A. Williams）接受媒體訪問。（圖／達志影像／美聯社）

一名醫官指出，傷者被送往當地醫院，大部分都受到輕傷，包括臉部擦傷與手臂骨折。威廉斯則表示，在通知到家屬前，不會像外界透露因意外身亡的學員身分，且目前全案正在調查中，還無法提供詳細細節。

外媒派出的直升機在現場取得的影像顯示，該輛卡車在西點軍校校園附近的茂密樹林中翻覆。西點軍校在紐約州境內，45分鐘的車程即可到紐約市中心。