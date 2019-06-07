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桃機端節出入境另類宣導　航警局移民署統統動起來

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▲航警局、移民署等單位在桃園機場第一航廈宣導旅客在端節期間出入境應注意事項。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局、移民署等單位在桃園機場第一航廈宣導旅客在端節期間出入境應注意事項。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

每年六月底開始，即將進入旅遊旺季，桃園國際機場公司於端午節前在第一航廈出境大廳舉辦「粽夏慶端陽 平安旅遊趣」活動起跑儀式，由航警局、移民署、關務署等單位以走秀宣導，提醒旅客在出入境時「謹慎回答不玩笑、謊報炸彈送法辦、出國註冊e-Gate、快速通關、違規攜帶肉類入境罰百萬」等，並提前預祝國人端節連續假期愉快。

這項由桃園國際機場另類宣導出入境應注意事項與「粽夏慶端陽 平安旅遊趣」活動起跑儀式，邀請機場大聯盟夥伴包括內政部移民署國境事務大隊、內政部警政署航空警察局、財政部關務署台北關、農委會動植物防疫局新竹分局、衛生福利部疾病管制署等單位參與，各單位穿著涼夏制服走秀展示，手持宣導牌，提醒旅客出入境「謹慎回答不玩笑、謊報炸彈送法辦、出國註冊e-Gate、快速通關、違規攜帶肉類入境罰百萬」等注意事項。

▲航警局、移民署等單位以另類宣導提醒旅客端節期間出入境應注意事項。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局、移民署等單位以另類宣導提醒旅客端節期間出入境應注意事項。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園國際機場公司向現場所有旅客與值班無法返鄉過節的工作人員致意，現場發送粽子造型香包，藉由宣導活動讓國門洋溢台灣濃濃的人情味，讓桃園機場在端節期間洋溢滿滿的感恩、祝福與溫馨。


▲桃園國際機場端節期間由航警局、移民署等單位在出入境區域提醒旅客應注意事項。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園國際機場端節期間由航警局、移民署等單位在出入境區域提醒旅客應注意事項。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園機場特別在出入境管制區內設有創意拍照區，在手扶梯、電走道等處設置「划龍舟趣旅行」拍照活動，另類創意非常吸引旅客注意，出入境大廳還播放桃園機場珍貴歷史影像與照片，展覽主題為「神行者的桃機」，讓旅客回味桃園國際機場成立40年的風華洗練，讓旅客於端節期間在桃園國際機場可以感受到濃濃的端陽氣氛。

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關鍵字：桃園機場,端節宣導,出入境注意事項

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