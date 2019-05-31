桃機二航廈地下美食街回來了！用「台灣美食」接軌國際

▲試營運期間已經吸引許多旅客前來用餐。（圖／桃機公司提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

桃園機場封閉整修的第二航廈B2層地下美食街，已在昨（30）日重新開放試營運，用餐時間座無虛席，預計6月5日正式開幕，將原本的260個座位擴增到450個，引進21個品牌，營業時間從6時到23時。桃機表示，目前已經進駐的19個品牌，一半以上都是台灣品牌，希望將台灣美食王國的品牌形象推廣給國外旅客知道。

桃園機場業務處處長李俊德說，「機場不僅可以看飛機，吹冷氣也不用錢，還可以遛小孩，是一個觀光的地方。」第二航廈希望吸引更多台灣知名品牌，成為接軌國際的跳板，目前進駐的19家廠商，一半以上都是台灣品牌，像是小南門、12MINI等，部分店面提供24小時營業服務，未來正式營運會越來越多間。

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▲第二航廈B2層地下美食街預計6月5日正式開幕。

桃機表示，在非出國民眾可前往消費的非管制區域，第一航廈出境大廳B2美食街設置了12個櫃位，可以吃到鹽酥雞、香雞排、珍奶、新竹米粉、海瑞摃丸等國民美食，3樓也有星巴克咖啡廳、翰林茶館、臻好食客棧客家美食餐廳及摩斯漢堡，提供大家不同的選擇。

另外，桃機還說，在機場第二航廈的出境大廳4樓南、北兩側也共設有7個美食櫃位，包括了星巴克咖啡、義美、朱記餡餅等亞洲料理，由於居高臨下可一覽航空公司報到櫃台，吸引不少民眾前來一邊用餐、喝咖啡，一邊俯瞰旅客報到、通關。