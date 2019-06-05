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桃機吃得到了凡油雞飯、12 MINI！　第二航廈美食街21家新店曝光

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▲12 mini鍋餐點。（圖／記者華少甫攝）

▲桃園機場第二航廈B2美食街21家美食重新開幕，石二鍋新品牌12 mini進駐。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

為強化服務品質，提供旅客及機場工作夥伴更豐富與多樣化的餐飲選項，桃園機場積極引進各國特色料理及台灣在地美食，其中機場第二航廈B2地下美食街經過5個月的管線設備更新，及服務空間擴大規劃後，5日重新開幕，包含新加坡米其林一星的了凡油雞飯、石二鍋新品牌「12MINI」、麥當勞等21家新店全面進駐。

▲早上6點就吃得到　了凡油雞飯・麵正式進駐桃園機場。（圖／和億生活集團提供)

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▲▼早上6點就吃得到，了凡油雞飯・麵正式進駐桃園機場。（圖／和億生活集團提供)

▲早上6點就吃得到　了凡油雞飯・麵正式進駐桃園機場。（圖／和億生活集團提供)

全新開幕的第二航廈B2地下美食街，除營業面積擴大到2,400平方公尺外，餐飲櫃位由先前的15個增加至21個。今日新店名單曝光，有來自新加坡米其林一星的了凡油雞飯以及義美見學、皇家傳承、六寶雲吞麵、95鐵板雙燒、8號眷村、高川鰻食堂、小南門、老媽拌麵、呷七碗、鬍鬚張、12 MINI等台灣在地美食。另也有富山黑拉麵、牛丁次郎坊等和風美食，還有韓式、泰式料理，及星巴克、麥當勞、COMEBUY及米哥烘培坊等。

▲▼ 麥當勞 。（圖／業者提供）

▲麥當勞在桃機第二航廈B2地下美食街也吃得到。（圖／業者提供）

桃園機場目前除了提供各區的美食街及多樣餐飲服務外，第二航廈南北兩側擴建區5樓目前也積極規劃主題景觀餐廳，除將有台灣米其林餐廳進駐，未來民眾還能在用餐同時觀賞飛機起降。

桃機在航廈管制區及非管制區都安排了非常豐富的美食選項，在美食力大幅提升及各項服務品質不斷精進下，預期將成為北台灣民眾在假日休閒娛樂的另一絕佳去處。

▲▼桃機第二航廈地下美食街重新開幕，交通部長林佳龍前往視察。（圖／桃機提供）

▲桃機第二航廈地下美食街重新開幕，交通部長林佳龍與桃園市長鄭文燦前往視察。（圖／桃機提供）

交通部長林佳龍及桃園市長鄭文燦上午也前去機場第二航廈B2地下美食街視察體驗，林佳龍對於嶄新的用餐環境相當滿意，也對機場公司用心提升服務品質，在國門向國際旅客推廣台灣在地美食文化的努力表示肯定。

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