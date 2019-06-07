王金平昨退出國民黨總統初選　今赴淡水繼續跑行程

▲王金平6日與國民黨五人小組會面後，隨即宣布「不加入國民黨黨內初選」。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平6日宣布不參加國民黨總統初選，為政壇投下一顆震撼彈，但他7日仍赴淡水繼續跑行程，上午9點在天元宮參加平「己亥五五萬象靈歸真元演三會」。

王金平7日繼續宮廟行程，上午9點在淡水天元宮參加平「己亥五五萬象靈歸真元演三會」，10點前往信義區福德街松山慈惠堂、奉天宮參拜。

王金平6日上午與國民黨五人小組會面後，隨即宣布「不加入國民黨黨內初選」，他還說「與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源」。外界質疑王金平所言「奇怪初選」是針對高雄市長韓國瑜。

王金平在聲明中表示，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷，「對我而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層」，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力。

被認為可能脫黨參選，王金平強調，「還不是時候，現在說太早」，至於是否擔心被開除黨籍，「我沒有要競選怎麼會開除的問題」，未來會勤走基層，整合相關資源成為國民黨的力量。

針對王金平發表不參與黨內初選，韓國瑜聽聞消息後表情錯愕並表示，自己身為高雄市長，「從頭到尾都堅持，在我特殊的情況下，我是被動式的被徵詢」、「我個人沒有私慾，一定要將王院長留在黨內共同奮鬥、讓民進黨下台」。