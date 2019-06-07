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網問「旅行只是為了拍照？」　釣出正妹受害者：跟手殘出遊等於白去

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▲▼跟不會拍照的朋友出門。（圖／翻攝自微博／舊情話_）

▲不會拍照的男友將大長腿拍成大腸腿；圖左為身高170公分的女網友。（圖／翻攝自微博／舊情話_，下同）

大陸中心／綜合報導

有網友日前在微博發問「旅行，只是為了拍照嗎？」豈料卻釣出一名女苦主，留言附上了「閨蜜相機下的我and弟弟相機下的我」的照片，聲稱自己的弟弟就是那個「不會拍照的人」。網友看完後回應，「講真的，跟不會拍照的朋友一起去旅遊，那就等於白去。」

除了該名苦主外，也有人附上「手殘男友」拍的照片。一名身高170公分的女網友PO出一張旅遊照表示，自己原先擁有傲人的「大長腿」，卻在男友的照片裡成了縮短40公分的「大腸腿」。

▼女網友在閨蜜與弟弟的眼中，是不同世界的人。

▲▼跟不會拍照的朋友出門。（圖／翻攝自微博／舊情話_）

▼女網友發出「閨蜜眼中的我vs男友眼中的我」的照片。

▲▼跟不會拍照的朋友出門。（圖／翻攝自微博／舊情話_）

雖然大部分的人認為，與不會拍照的朋友一同旅行，根本就是浪費錢，「有一次晚上傳照片看我姐給我照的和我給她照的，真的氣得大半夜睡不著」、「講真的，跟不會拍照的朋友一起去旅遊，那就等於白去」、「跟不愛拍照的朋友一起旅遊等於浪費錢」；但也有網友表示，眼睛才是最好的紀錄，「是去旅遊的還是去拍照的？旅遊不就是去玩的嗎」、「能陪你出去玩已經很不錯了，還要我給你拍照，你當我是什麼」、「照片適可而止的拍，旅行還是享受最重要」。

英國《每日郵報》則指出，人在旅行中會經過異文化的洗禮，不但能與自己對話，還能夠變得更有彈性、更有創造力，甚至帶來文化與商業的觀點，從而擁有企業家特質。

▼有網友認為，如果跟不會拍照的朋友出遊，就等於白去。

▲▼跟不會拍照的朋友出門。（圖／翻攝自微博／舊情話_）

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關鍵字：拍照,旅遊,出遊,出國,旅行,大長腿,大腸腿

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