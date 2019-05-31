超變態獸父　逼子女跟自己、妻子前妻＋狗狗發生性行為

▲變態夫妻三人組：泰芮 (由左至右)、席納與黛博拉。(圖／拉斯維加斯警方檔案照)

國際中心／綜合報導

美國拉斯維加斯一名超變態獸父，對家人施暴超過12年。他的暴行讓人髮指：竟然強迫孩子跟他的妻子、前妻、甚至狗狗發生性關係！

52歲的席納(Christopher Sena)因.為惡性重大，被檢方起訴了120項罪名。當中95項在今年2月時被定罪。本周二(28日)他在拉斯維加斯法庭被判處54個無期徒刑，刑期加起來最少341年，在2360年前不得假釋。

最初，席納他的前妻妻芮(Terrie Sena)離婚後，又娶了黛博拉(Deborah Sena)，3人依然同住於一個屋簷下。後來，黛博拉因為也想跟席納離婚，在2014年時向律師透露了這名狼夫的惡行，整起事件才跟著曝光。

警方搜索席納的住處時，發現了大量的猥褻影片。從影片中可見他跟前後任妻子性侵8名14歲以下的孩子，甚至強迫孩子跟狗狗人獸交。他更威脅受害者說：「如果敢說出去，我打斷你們的腿！」

由於犯案時間長達12年，警方擔心受害者人數可能更多。拉斯維加斯警局的員警表示：「這是我歷來看過最可怕的性侵案。」

53歲的黛博拉與48歲的泰芮因為「甘心成為共犯」，已在2016年3月時被判處無期徒刑。不過兩人在服刑滿10年後，可以申請假釋。