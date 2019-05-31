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性工作者扮「處女大學生」 賣淫詐騙集團月賺數百萬

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▲深圳一個詐騙組織，該組織精心包裝性工作者為「處女」，販賣「初夜」。(圖／翻攝自大陸網站)

詐騙集團把性工作者精心包裝成「處女 大學生 」，販賣「初夜」。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

深圳龍崗警方本月破獲一個詐騙集團。該集團把性工作者精心包裝成「處女大學生」，挑選有樓有車的嫖客，兜售「初夜」。每筆性交易金額最高達8萬元人民幣(約36萬元新台幣)。之後再以各種藉口詐騙，集團每月收入逾百萬元。

警方上周三(22日)展開行動，逮捕10名涉案人。警方透露，該集團會給性工作者提供吃住，一般選擇在高校附近的房子為宿舍，但會定期更換住處。

組織管理十分嚴密，規定性工作者不得擅自外出接客，應召出門時只能帶雨傘、內藏冒充處女的「鴿子血」紙巾、以及手機。

警方經調查後發現，該組織先在網路購買大量客戶資料，從中挑選富有客戶，然後向他們傳送簡訊，樣板內容是：「我是某某學院或者某大學學生，現在家庭困難，繳不出學費，希望得到好心人資助學費。如確認資助，願意獻身相謝。」此外更特別註明「沒交過男朋友，還是處女」等重要訊息。

跟客戶聊天的「鍵盤手」會對特定微信帳號發送學生證照片、校園生活照等假資料騙取對方信任。當確認性交易時間、地點和「資助」金額後，性工作者就會跟客人見面。地點一般約在高校門口，並且在高校附近的酒店進行性交易。事後詐騙集團還繼續冒充該名女大學生，以家人生病、車禍為由請求再度「援助」。

警方指出，該詐騙集團共管理3名性工作者。組織與性工作者「九一」拆帳，一名涉案性工作者每天接兩名客人，分帳後月薪約有2萬元至3萬元(約9萬至13.5萬元新台幣)。

▲深圳一個詐騙組織，該組織精心包裝性工作者為「處女」，販賣「初夜」。(圖／翻攝自大陸網站)

涉案的性工作者。(圖／翻攝自大陸網站)

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關鍵字：性工作者,處女大學生,賣淫詐騙集團

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