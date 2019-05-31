開往天堂的高速公路？凍未條男女被直擊 邊開車邊口愛

▲和你一起吹風？不！這對激情男女是在開車途中口愛。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

英國一名駕駛人和朋友日前在高速公路上奔馳時，驚駭的發現旁邊車道竟然有人一邊 開車一邊享受「吹吹--」。不是吹吹風，而是把你「吹」上「冰火五重天」那檔事。

譚雅․康貝絲(Tanya Coombes)上周五(24日)和朋友們一起「跑」在繁忙的M6高速公路上。偶然間她瞥見旁邊車道的一名駕駛人，面上表情似乎是正在享受著他「這輩子當中最美好的一天」。

當他們超越這輛這福特Fiesta汽車時，譯雅掏出手機，拍下一名女子的頭部正在駕駛人大腿間「上上下下」 的畫面。 25歲的譚雅說，當該名女子抬起頭來，赫然發現有人正在盯著她所幹的「好事」時，整個人怔住了。

譚雅說：「她是在給那個男的口愛。頭不斷壓向她手中握著的東西。那個男的面上表情像是在說： 有人讚賞我的棒棒糖是全世界最好棒棒的東西。」

剛開始時，譚雅她們只是覺得這個畫面滑稽可笑。但接下卻意識到背後的危險。她說：「在這個時候幹這種事，讓人覺得很噁心。老天，這是高速公路啊！ 他們的車速大概在105公里左右。萬一發生意外怎麼辦？她的頭、或是他那一根保得住嗎？」影片請看這裡

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