韓粉癱瘓台大醫院　醫師怒批「主辦單位失職」

圖文/鏡週刊



日前高雄市長韓國瑜在凱道舉辦造勢大會，主辦單位宣稱有40萬人到場力挺。由於台大醫院鄰近凱道，不少支持者湧入醫院躲雨、上廁所或吹冷氣，滿滿身穿紅衣的韓粉霸占座位區、走道，這亂象讓醫師看不下去，怒批主辦單位失職。

臉書粉絲頁「睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間」於3日轉載韓粉癱瘓台大醫院的報導表示，一群人癱瘓台大醫院，造成醫護人員、病人和病人家屬的困擾，直言遊行的人如果也會累，主辦單位應自備帳篷，自備冷氣電扇。她強調如果是一、兩個人去醫院借廁所當然沒問題，但一群人這樣，「就是主辦單位失職！」

不少網友在底下留言支持黃醫師的看法，「病人家屬都很憂心。真的不該不給醫院寧靜的空間！」「醫院就是醫院，不是休息廣場 醫院是給生病需要治療的地方，並不能太吵鬧」「醫院本來就不是你們應該進去的 那不是賣場好嗎」「繳稅是給你看病的權利！！不是給你擾騷病人的福利！！！」。

但也引來不少韓粉批評，不認同黃醫師的看法，留言表示「我們也是會去林口長庚醫院美食街參觀消費休息。現在景氣不好，給超商 咖啡廳賺點錢還好吧！」「是因為這次六一集會來的人太多，才會有這個情況，大家都是台灣人體諒一下可以嗎？何必大作文章」「影響到醫院正常運作真的不好！但為何專挑藍營的罵？綠營活動造勢時都沒人去嗎？眼科醫師這樣大小眼不好喔！要罵就要一起罵喔！」「那就請台大醫院明訂規矩, 凱道舉辦活動時，何時何人可進入」。



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