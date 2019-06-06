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烈日下舉牌指引！金崙大男孩「全身濕透」有洋蔥　萬人淚讚：進台東前先左轉

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記者林姸君／綜合報導

還記得台東金崙村大男孩阿倫嗎？日前《ETtoday新聞雲》以搶救24小時解憂雜貨店為題，讓更多人看見因為台九線截彎取直後，即將消失的金崙便利商店。而葉姓攝影師也拍下阿倫在烈日下專心舉牌的畫面，感動直呼，「這是一份請願，為了這邊的居民，以及鎮上以前的繁榮。」

▲▼烈日下舉牌。（圖／臺灣小角落提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大男孩在烈日下舉牌。（圖／臺灣小角落提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

金崙大橋是於金崙溪上建了一個替代道路，在往南的台九線上截彎取直，花了14億建造，帶給更多人方便；在這之後，金崙村也恢復往日的平靜，只是需要「轉進來才能看到」的24小時超商生意當然不如以往，業績掉了3成。

居民表示，「小村子經營超商不容易，尤其一年半前金崙大橋開通後，本來會彎進來金崙村買買東西，休息一下的駕駛，通通咻一下，就直接從往南去屏東（往北是去台東花蓮），真的很怕商店撐不住。」

【內有阿倫的故事】獨／不能讓它倒！甩尾進金崙　搶救「 24小時解憂雜貨店」

經營「臺灣小角落」的葉姓攝影師看完專題後有感而發，世界上所有的事情都是一體兩面，像是時代變遷，除了讓人們覺得生活便捷外，另一面是讓既有的事物慢慢消逝。他貼出照片，「本來不想發這張，怕不了解背後意義的人，會以為是超商強迫店員舉牌，直到看了報導，才體會到這是一份請願。」

葉姓攝影師說，「或許你會想這間店是可有可無的，但錯了，你應該不會想為了一罐飲料、網路取件或寄件，花半小時的車程，金崙若沒有這間店就是如此，所以金崙超商對當地居民來說是個神聖便利商店。」

▲台東金崙大橋7-11。（圖／網友林湛修提供）

▲台東金崙大橋7-11。（圖／網友林湛修提供）

▲認真工作的大男孩阿倫。（圖／網友林湛修提供）

談起初見大男孩阿倫，葉姓攝影師回憶，「那天拍照我看到阿倫在舉牌，本來想拍他小歇的樣子搭配後頭的藍天，結果他一看到我在拍，馬上拉拉制服雙手標準舉著指引牌，瞬間內心有點慚愧，似乎吵到他休息；這份舉動對他來說是份榮耀，因為在這金崙小鎮能服務大家是他的榮幸，所以要呈現出最好一面。」

最後葉姓攝影師大力推薦，「雖然台九線的截彎取直便利不少，但希望大家進去台東前打個左轉方向燈、出去台東前打個右轉方向燈，到金崙走走看看這間『24小時的解憂雜貨店』，同時體會一下金崙的美景，這景色不輸國外。」

貼文獲得許多人按讚、分享，很多民眾感慨，「其實為了這幾分鐘路程，真的犧牲太多東西；金崙真的很美，拜託大家可以花時間轉進去看看。」

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關鍵字：金崙,24小時解憂雜貨店,台東,台九線

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