26度C測800米！女學生「臉色發白」四肢僵休克　老師目擊：倒下又爬起

地方中心／苗栗報導

苗栗縣一名就讀醫專的陳姓女學生5日上午10時許在進行800公尺測驗時昏倒，一度呈現休克狀態，經搶救後雖恢復呼吸心跳，但人目前尚未脫離險境，加護病房觀察中。對此體育老師描述事發當時，剩最後100公尺的時候看到女學生倒下去，沒幾秒她又爬起來，但第2次倒下去後就昏迷了。

▲女學生體能測驗時突然昏倒。（圖／記者黃孟珍翻攝）



目擊全程的體育老師表示，按照慣例都會在測驗前詢問學生狀況，若有身體不適可以下次再測驗，但當時女學生沒有表示身體有狀況，「她在我的對角位置倒下去，我馬上叫同學過去協助，順便去通報衛保組；我看到她倒下去的幾秒後，她自己又爬起來，跑幾步又倒一次。」

另外衛保組長也指出，測驗氣溫大約攝氏26度，在現場測量女學生血壓是120多屬正常範圍，但她臉色慘白、肢體僵硬，因此立刻用擔架送到健康中心，沒想到她的脈搏越來越微弱，馬上AED直到救護車來。

後龍消防分隊表示，抵達現場時測量到女學生血壓只剩89mmHg，一度沒有生命跡象，救護車上持續給予CPR，並送往苗栗醫院急救；經搶救後，女學生恢復生命跡象，但人尚在加護病房觀察中。據了解，女學生沒有心臟病史，疑似測驗前沒有吃早餐，因此體力不支昏倒，但真正原因還在了解中。

【更多新聞】

白衣女「布拉甲爆開」露神秘曲線！木頭男求救...他勸別衝動：人醜性騷擾



大節氣魔咒？原本要出院了...女友父「端午前3天」過世 釣出一票人：我相信