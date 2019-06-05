大節氣魔咒？原本要出院了...女友父「端午前3天」過世　釣出一票人：我相信

▲很多人都有同感，大節氣的前後，死亡率似乎特別高。示意圖與本案無關。（圖／免費圖庫pxhere）



突發中心／綜合報導

常聽老一輩的人說「過節」就是「過劫」，尤其在農曆春節、端午、重陽前後這段期間。一名網友就分享，女友的父親就是在端午節前夕走的，讓他疑惑，真的有大節氣到的時候，祖先來帶走家人這樣的說法嗎？同時也釣出一票網友回應，「這是真的。」

原PO表示，女友的父親年初談吐、行動都是很正常的，吃飯食慾也不錯，但沒想到農曆過年後因為弟弟（女友叔叔）過世，心情相當難過，天天以淚洗面；後來3月多在婚宴上喝了一杯酒，從此女友父親的身體就像是滑溜梯一樣，一路往下滑，再也沒有好起來，短短3個月進出多次加護病房。

▲原PO女友的父親在前3天過世。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



原PO指出，記得有一次在急診，女友父親突然出現怪現象，眼神吊吊的，然後指著沒有人的地方說那個誰來了，不然就是說有人要害他，彷彿就是看到無形的東西；在家裡也是這樣，不是亂做夢，就是指著沒人的地方說誰誰誰就站在這裡，還還會常常提起以前年輕的時候打拚的事情，但聽人家提到「開始回憶或提起以前的事情，是件很不祥的徵兆」。

原PO回憶，女友父親最後一次從加護病房出來後，女友就到廟裡拜拜、拿父親的衣服收驚，結果什麼話都沒講，元帥就說「一定要馬上救醫，加上節氣要到了，很危險」；後來回醫院後點了符水幫女友父親擦背淨身，之後儀器也一樣樣撤掉，身體恢復狀況良好，一家人開心的討論出院回家拜拜、吃粽子。

▲許多網友也表示，自己的親戚幾乎也在大節氣前後走掉。示意圖與本案無關。（圖／翻攝自pixabay）



沒想到女友於4日上午7時40分接到電話，原來是媽媽打來哭說「爸爸走了」，是在睡夢中離開的。由於一切來的太突然，原PO只能安慰女友要勇敢，往好處想爸爸終於可以好好休息了，但心裡其實也非常複雜、難過。

原PO發問，「真的是因為離去的親人找嗎？真的是因為節氣的關係影響嗎？真的像人家所說的迴光返照嗎？」

文章在《靈異公社》引起熱烈討論，網友紛紛留言「之前在醫院遇到大節氣時，不是遇到很多OHCA，就是在ICU走掉的」、「節等於劫，年關年關，一卡就過不了阿」、「節氣，很常聽老一輩的說」、「伯伯是在端午節前一個禮拜走，想說看是否能吃完肉粽再走，結果還是撐不過」。

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