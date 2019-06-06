「蔡英文柯文哲都不是對手」　賴清德：只有我能戰勝韓流

▲前行政院長賴清德到彰化大村慈雲寺尋求黨員支持。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨2020總統初選民調，將在10日進行民調，總統參選人賴清德6日上午到彰化尋求黨員支持，在媒體聯訪中一再強調，我深入基層就是希望能夠獲得更多人支持，我有信心，在民進黨總統初選未來能夠脫穎而出，代表民進黨出馬角逐，更有把握在明年總統大選戰勝韓流，打贏這場選戰，得到最後勝利。

賴清德上午在彰化溪湖菜市場、大村慈雲寺及鹿港天后宮，行程排得滿滿，預計9時到大村，卻遲到了將近30分鐘，讓上百名高舉勝選標語與旗幟的支持者頂著大太陽守候，賴清德到場後與大村鄉長及基層的黨民先到慈雲宮內參拜，難得看到的高大成與大慶商工董事長蕭松喜都隨伺在旁。

賴清德在致詞中指出，民進黨在2018大選九合一大選中，執政縣市由13個降到6個，輸掉300多萬票，如今民進黨執行相當困難，台灣局勢也是陷入空前的困境。尤其中國主席習近平在1月份的談話中，92共識沒有1中各表的空間，也就是沒有中華民國的空間。

賴清德說，未來台灣只有一條路，就是與澳門香港一樣過著相同的生活，決不犧牲主權與民主，也不做第二個香港與澳門，這場選舉，最重要的是反對併吞、反對一國兩制反對和平協議繼續維護主權與繼續過著自由民主的生活。

不論總統蔡英文、柯文哲或是韓國瑜，也只有我能夠打敗韓國瑜，讓賴這一股清流戰勝韓流，只有我能勝任總統任務，我深入基層就是希望能夠獲得更多人支持，我有信心，在民進黨總統初選未來能夠脫穎而出，代表民進黨，我也有把握在明年總統大選得到最後勝利，有保握打贏這場選戰，得到最後勝利。

賴清德說，有去拜訪大村鄉1間食品容器的中小企業，做得非常成功，產品80%外銷國際，中美貿易衝突固然造成影響，也給予台灣一個機會，接單不斷。賴清德指出，美國過去下到中國的訂單，轉到台灣，亟需拓廠土地及人力更需要資金等問題，對解決中小企業所面臨的種種問題，過去我擔任台南市長及行政院長，這樣的問題我是非常有經驗，有把握中美貿易衝突之際，更歡迎及鼓勵台商回台投資，加碼投資台灣，讓台灣走向自主，讓人民幸福，未來我會這樣做，但被媒體問到有關總統蔡英文初選民調一事時，都說交由發言人回答，未做任何談論。

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