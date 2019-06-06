關注台灣大選　卜睿哲：外部勢力介入是不能被接受的

▲賴清德、韓國瑜、郭台銘、柯文哲、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

台灣2020總統大選將至，美國是否比較希望台灣哪個政黨或哪位候選人在2020當選？前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）6日接受電台專訪時表示，他明白台灣在意「美國因素」，但美國關注的是維持區域穩定，美國尊重台灣選民意志，沒有干涉選舉的意圖；同時，他也強調「任何外部勢力（outside power）試圖介入民主選舉都是不能被接受的」。

卜睿哲接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時表示，美國因素對台灣選民當然有一定重要的影響，但他不認為美方有干涉選舉結果的意圖，維持區域和平與穩定是美國一再的主張，但美國也尊重台灣選民的意志，任何選舉皆應盡可能準確地反映出對候選人的支持，沒有選舉機制是完美的，每次的選舉結果多少都因為機制而扭曲民意，然而，「任何外部勢力（outside power）試圖介入民主選舉都是不能被接受的」，民主機制必須有其獨立性。

▲卜睿哲接受電台專訪。（圖／《POP撞新聞》提供，下同）

卜睿哲提到，總統蔡英文希望維持美中台關係平衡，這很不容易，尤其是在北京當局拒絕與她對話、甚至共存的情況下，而蔡英文試著再三向北京保證，會以自己的方法來維持現狀，但北京並不理睬，因此華府認為片面改變台海現狀的是北京，並不是蔡英文。



卜睿哲曾公開反對郭倍宏推動台獨公投，並對前行政院長賴清德的台獨主張表達保留意見，主持人黃清龍問他原因何在？卜睿哲回應，他給郭倍宏的公開信並不反映他對哪一個台灣總統候選人的偏愛，那不是他的職責之所在；他的目的是提醒台灣人民，決定美台關係好壞最重要的因素，在於雙方的政策是否符合彼此的利益，他想提醒雙方相關人士，台美關係在前屆政府期間曾經出現惡化，希望這種情況不會再發生。