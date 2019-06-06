台美國安首長5月會晤　卜睿哲：反映美台利益一致

▲台美國安首長5月會晤，被視為台美關係又有重大進展。（圖／路透社）

政治中心／綜合報導

我國國安會秘書長李大維5月中旬在華府與美國國安顧問波頓（John Bolton）會晤，被視為台美關係又有重大進展，但也引發外界聯想是否代表台海情勢比1996年飛彈危機時更危險？對此，前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）6日表示，此次雙方會面層級提高，他認為川普政府認定大陸對東亞地區的擴張意圖越來越明顯，也反映美台利益趨於一致。

國安會秘書長李大維與美國國安顧問波頓於5月中旬會晤，後由我國外交部公開，創下台美1979年斷交後國安首長碰面首例。卜睿哲6日接受電台節目《POP撞新聞》專訪特別說明台美國安首長會晤的意涵。

卜睿哲表示，1996年後台灣國安會議秘書長已有好幾次會見過美國白宮副國家安全顧問，他參加其中一些會議，此次雙方會面層級提高，他認為是因川普政府認定大陸對東亞地區的擴張意圖越來越明顯，華府需要與其友邦和盟友就區域安全以及如何處理大陸威脅進行更加密集和有建設性的討論。

卜睿哲指出，目前美台關係相當良好，部分原因是因雙方的利益逐漸一致，但美方無意干涉台灣選舉，因此，若把國安會秘書長李大維在華府會晤白宮國家安全顧問波頓，解讀為是美國對總統蔡英文的支持，他認為是不必要也是不應該的。