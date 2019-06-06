兩岸政策協會民調／「三腳督」對戰柯文哲、韓國瑜　蔡英文勝賴清德　

▲賴清德、韓國瑜、郭台銘、柯文哲、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選白熱化，根據《兩岸政策協會》6日公布民調，在對戰柯文哲、韓國瑜的「三腳督」情況下，總統蔡英文支持度微幅領先行政院長賴清德。至於各項政策願景認同度，民進黨在「主權、安全、外交」等議題具優勢，但在經濟、財政、社會民生上，國民黨都略勝一籌，而誰能「帶領台灣往好的方向走」，高雄市長韓國瑜則以8.9個百分點領先蔡英文。

《兩岸政策協會》民調指出，若在「三腳督」的情況下，蔡英文支持度為27.0%，但以6.3個百分點的差距落後韓國瑜（33.3%），台北市長柯文哲則以26.9%位居第三；若民進黨由賴清德出線，支持度26.1％落居第三，分別落後韓國瑜的31.6%，以及柯文哲的28.8%。

該民調由兩岸政策協會委託循證民調有限公司於108年5月30、31日進行調查，成功訪問1068位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0%，除了以蔡英文、賴清德，分別與韓國瑜及柯文哲進行對比式民調外，也進一步分析民眾對於各總統擬參選人在外交、安全、經濟、社會等各項政策願景的認同度。

根據民調結果顯示，民眾對於「維護台灣主權」、「提升台灣的國防力量」部分，都以蔡英文認同度最高；在「維繫台灣與美國的友好關係」、「提升台灣的經濟發展」及「解決國家財政的問題」方面，郭台銘的認同度都領先韓國瑜及蔡英文；至於韓國瑜在「解決貧富差距」、「推動社會福利」、「關心及照顧弱勢族群」、「帶領台灣往好的方向走」，以及「重視年輕人的心聲」等項目，認同度都勝過其他擬參選人。

兩岸政策協會也分析指出，從政策面來觀察，民眾對於「主權、安全、外交」等議題，較為支持民進黨，且對於蔡英文的信心又大於賴清德；但在「經濟、財政、社會民生」等議題上，雖然認同度都是由國民黨略勝一籌，但蔡英文的政策認同度仍都保持在前三位。





▲兩岸政策協會公布「2020總統大選民意調查」。（圖：兩岸政策協會提供）



