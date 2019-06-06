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聽到王金平不參加總統初選　國民黨回應只給了這兩個字…

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▲▼國民黨五人小組拜會王金平,王金平,郝龍斌,曾永權,李哲華等人。（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨五人小組拜會王金平。（圖／記者季相儒攝）

記者羅婉庭、黃巈禾／台北報導

國民黨總統人選7月出爐，國民黨五人小組6日上午拜會前立法院長王金平。在會後，五人小組迅速離去，王金平宣布不加入國民黨黨內初選，也絕對不讓人民失望，同時也直批初選機制不公。對此，國民黨隨後也透過新聞稿發表回應。

對於王金平再聲明中強調「我整合的相關資源，都將成為國民黨重要的力量。我絕對不讓期待2020政權輪替的人民失望」，國民黨表示，感謝王金平無私、為黨盡心盡力的精神；同時也呼籲所有支持的力量，共同打拚，團結一致，一起為2020年重返執政、撥亂反正而努力。

至於王金平不參加國民黨總統候選人初選，國民黨則以簡單的以兩個字「尊重」回應。

以下為王金平發表聲明的內容全文：

三山造勢，九合一的熱情，在黨內同志的團結努力下，我們看到了旗海飄揚，黨魂再現，民心思變，「1124」中國國民黨不僅在地方大勝，更重大的意義是翻轉了高雄的執政。

而今天，我看到人民要翻轉台灣的心願，心願落實到政權輪替，還有一段艱難險阻要克服。更何況，無論綠、白陣營，都還未推出對手，虎視眈眈伺機而動。

我要提醒藍軍朋友們，九局打完才會有真正的贏家。選戰開打，還有許多難以意料的變局，會比大家想像的更為慘烈，沒有穩贏這一回事。

國民黨內部有再多不同的意見，都是黨內的矛盾，我們可以自己慢慢解決。2020年政權再輪替，是中華民國生存發展的重要關鍵。只有勝選，只有政權輪替，大家才有出路。

然而，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。對我而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力。

我整合的相關資源，都將成為國民黨重要的力量。我絕對不讓期待2020政權輪替的人民失望。

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關鍵字：王金平,總統,2020大選,國民黨

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