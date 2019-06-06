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歷任總統怎談內閣制？　林濁水：陳水扁比馬英九好一點

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▲林濁水出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林濁水出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論。對此，前民進黨立委林濁水6日表示，要不要憲改要先看看歷任總統怎麼說，滿意度較高的前總統李登輝、陳水扁較早提憲政改革，越做不好的總統越晚講。

台灣現行的雙首長制產生諸多怪象，如「總統有權無責，行政院長無權有責」，因此，一直以來都有希望修憲改成內閣制的呼聲，內閣制也成為2020總統大選攻防戰。因此，《ETtoday新聞雲》舉辦「啟動修憲走向內閣制」座談會，並邀請前新北市長朱立倫、國民黨立委 賴士葆、台灣大學政治系碩士在職專班總顧問彭錦鵬、文化大學政治學系教授楊泰順、東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒，以及前民進黨立委林濁水來分享對內閣制的看法。

林濁水表示，要不要憲改要先看看當過總統怎麼說，若從一個標準來看，「恐怕陳水扁比馬英九好一點」，目前台灣有4位民選總統，李登輝之後的三個總統都出現滿意度與不滿意度的死亡交叉 陳水扁撐了五年，馬英九第一任還沒當完就出現死亡交叉，「蔡總統我們很慚愧，我們支持的總統當了四個月就出現死亡交叉」。

林濁水指出，李登輝、陳水扁相對做得比較好，很早就說憲政改革；「馬英九拖了好幾個月」且還建議將行政院併入總統府、由總統直接對國會負責，看法與高雄市長韓國瑜日前拋出的「總統兼閣揆」看法相近，但至少兩人都提出具體主張；而最早出現死亡交叉的蔡英文對於憲改沒有具體主張，且對於憲改是非常猶豫的；而前行政院長賴清德要改什麼都很清楚。

林濁水也提到，大家會擔心總統質詢怎麼內閣制? 修憲門檻那麼高怎麼辦？他拿出數據，這幾年支持憲改的有六成五以上，因此關鍵在政治人物和政黨，憲改有幾個重點，恢復閣揆同意權、總統不能兼任黨主席，以及朱立倫提到的各個選區要票票等值，希望政治人物支持憲改，不要說一套做一套。

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關鍵字：2020內閣制,林濁水,馬英九,陳水扁,蔡英文

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