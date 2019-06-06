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網傳台中老人健保跳票　新聞局長駁斥謠言：7月後正式上路

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▲台中市新聞局長,吳皇昇。（圖／台中市政府提供）

▲台中新聞局長吳皇昇駁斥謠言，指出老人健保補助7月後將正式上路。（圖／台中市政府提供）

記者陳玉／台中報導

謠言澄清！網路近日再次出現特定帳號，拿出不實舊聞稱台中市長盧秀燕恢復老人健保補助政策跳票；對此，台中市新聞局長吳皇昇6日嚴正駁斥「不實謠言」，指出這是長青樹等級的抹黑，市府多次重申正積極推動恢復老人健保補助，但前任市府沒編列老人健保補助經費，新市府團隊積極籌措預算，若這次議會定期會通過，今年7月後將正式上路。

吳皇昇表示，前市府取消老人健保補助，新增敬老愛心卡計程車補助，卻在欠缺配套措施及查核機制下倉促上路，造成敬老愛心卡被冒用、盜刷、診所掛號費標準不一等問題；尤其依107年執行狀況推估，今年所需經費至少10. 8億元，前市府卻僅編列2.89億元，顯不足以負擔。導致「原有的補助沒了，又有諸多不公平問題」，引發廣大民怨。

▲▼盧秀燕推出首波CF，主打恢復老人健保補助。（圖／盧秀燕服務處提供）

▲台中市長盧秀燕選前重要政見之一「恢復老人健保補助」。（資料照）

「好的政策當然延續，不好的政策調整改善！」吳皇昇強調，新市府團隊上任後重新檢討，敬老愛心卡延續每月1000點補助額度不變，搭計程車調整每趟次補助50元、門診每次補助基本部分負擔50元；市府也積極推動恢復老人健保補助，預算順利通過，可望今年7月後上路。

另外也非常重視青年就業發展，在盧市長指示下，今年7月勞工局將成立青年事務股，同時成立青年諮詢委員會推動青年政策；勞工局、經濟發展局也將主動籌辦青年就業、創業輔導、職場體驗及青年工讀等4大業務，給年輕人更多機會。

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關鍵字：台中,老人健保,謠言

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