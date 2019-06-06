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「美國尊重台灣選民」　卜睿哲：片面改變台海現狀的不是蔡英文

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▲▼卜睿哲接受電台專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲卜睿哲接受電台專訪。（圖／《POP撞新聞》提供，下同）

政治中心／綜合報導

前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）6日接受電台專訪時表示，總統蔡英文希望維持美中台關係平衡，這很不容易，尤其是在北京當局拒絕與她對話、甚至共存的情況下，而蔡英文試著再三向北京保證，會以自己的方法來維持現狀，但北京並不理睬，因此，華府認為片面改變台海現狀的是北京，並不是蔡英文。

卜睿哲接受電台節目《POP撞新聞》專訪表示，目前美台關係相當良好，部分原因是因雙方的利益逐漸一致，但美方無意干涉台灣選舉，因此，若把國安會秘書長李大維在華府會晤白宮國家安全顧問波頓，解讀為是美國對總統蔡英文的支持，他認為是不必要也是不應該的。

卜睿哲指出，他最近率領一個代表團來台與政治大學合辦研討會，目的是為了開啟一個新的在布魯金斯的外交政策計畫，計畫名稱叫「維護東亞區域和平」，此一構想是基於過去40年來，東亞從來沒發生過或大或小的區域衝突，儘管時局時而緊繃，但不致升級為戰爭。

卜睿哲提到，該計畫著眼於研究過去維持和平的因素目前是否持續存在，因此，研討會將檢視台海關係、南北韓關係、東海以及南海等區域，這幾個區域的共通點是在中國大陸的軍事強大後，都有可能成為潛在火藥區。

主持人黃清龍提問，1996年台灣首次總統大選前發生飛彈危機，當時的國安會秘書長丁懋時曾到紐約與白宮副國家安全顧問柏格會面，商討如何化解台海危機，此次李大維和波頓的會晤，不免讓人聯想是否台海之間出現重大危機？

卜睿哲回應，自1996年後，台灣國安會議秘書長已有好幾次會見過美國白宮副國家安全顧問，他參加其中一些會議，此次雙方會面層級提高，是因川普政府認定大陸對東亞地區的擴張意圖越來越明顯，華府需要與其友邦和盟友就區域安全以及如何處理大陸威脅進行更加密集和有建設性的討論。

▲▼卜睿哲接受電台專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

至於兩岸關係，卜睿哲指出，目前態勢越趨緊繃，但不致出現危機，對北京來說，關鍵變數是誰在台灣執政，1月11日的選舉將決定這一點，因此，任何人都不應該把這次會晤解讀為是美國對蔡英文的支持。

蔡英文總統上任剛滿三週年，針對她的美國政策與大陸政策，有何評價？卜睿哲說，蔡英文希望維持美中台關係平衡的，這很不容易，尤其是在北京當局拒絕與她對話、甚至共存的情況下，而蔡英文試著再三向北京保證，會以自己的方法來維持現狀，但北京並不理睬，因此，華府認為片面改變台海現狀的是北京，並不是蔡英文。

明年一月台灣將舉行總統選舉，許多總統參選人會在選前到美國訪問，有人形容他們是去接受美國政府面試。卜睿哲表示，「面試」一詞不是一個恰當的比喻，華府官員的確樂於會見台灣政治領袖或是總統候選人，但對於總統候選人，美國相當重視來自駐台辦事處的資訊與判斷，在華府會見總統候選人的官員也不會特別偏袒誰。

卜睿哲指出，美中台的關係錯綜複雜，能夠當面見到候選人並了解他們未來的計劃的確是很有用的，對華府而言，最重要的莫過於維持台海的和平與穩定，這是美國利益所在，因此美國希望雙方官員的來往越頻繁越好。

卜睿哲曾公開反對郭倍宏推動台獨公投，並對行政院長賴清德的台獨主張表達保留意見，主持人問他原因何在？卜睿哲強調，首先，他給郭倍宏的公開信並不反映他對哪一個台灣總統候選人的偏愛，那不是他的職責之所在，目的是提醒台灣人民，決定美台關係好壞最重要的因素，在於雙方的政策是否符合彼此的利益，台美關係在前屆政府期間曾經出現惡化，希望這種情況不會再發生。

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