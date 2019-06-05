蔡英文訪Yahoo巧遇棒球美少女　伸手一握融化粉絲「好開心喔」

政治中心／綜合報導

總統蔡英文5日下午參訪Yahoo辦公室，受到許多員工熱烈歡迎，有棒球美少女之稱的Yahoo好棒棒主持人李芷儀看到蔡英文像個小粉絲一般，而蔡英文主動的握手更讓她受寵若驚，嬌嗔大喊「啊！握到手了，好開心喔」。

▲▼蔡英文參訪Yahoo，巧遇棒球美少女。（圖／翻攝蔡英文臉書）



蔡英文晚間在臉書發文，參觀Yahoo奇摩的辦公室，看到台灣AR、VR跟動態捕捉等新技術的發展，也看了Yahoo在全球設立的第一個數位攝影棚。鄒開蓮董事總經理‭Rose表示，他們把最大規模的「亞太研發中心」設在台灣，未來將會培育AI 工程師、 軟體研發、產品管理與設計的人才。

另外，蔡英文也和郭子乾以及龔懷主（羅賓）Robin Kung，錄了節目，暢談汽車產業結合新科技的發展，是很難得的經驗。

蔡英文指出，Yahoo不僅是陪伴網路世代成長，深耕台灣20年，擁有超過一千名員工的企業，他們也是一個持續追求創新的企業。更信心喊話，台灣越來越好，「我們的年輕人也有越來越多表現的機會，在下一個世代的產業競爭中，台灣有信心！」

除了參訪辦公室環境之外，蔡英文對員工休息區也相當感興趣，其中一向設備「紓壓飛鏢機」，讓蔡英文玩得不亦樂乎。

▲蔡英文參訪Yahoo。（圖／翻攝蔡英文臉書）