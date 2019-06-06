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美國對台政策「就像精神分裂」　卜睿哲：台灣不會自動成為受益者

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▲▼美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（Richard Bush）。（圖／翻攝自維基百科）

▲美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（Richard Bush）。（圖／翻攝自維基百科）

記者趙蔡州／綜合報導

美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲5日分析美國對台政策說，美國在外交與國防的對台政策方面採正面態度，但在經貿政策方面卻並非如此，「我們對待台灣的政策就像精神分裂」，美國政府有一部份非常支持台灣，但也有部分不支持台灣，台灣必須謹慎思考自己在美國和中國之間的利益。

根據中央社報導，卜睿哲5日應台北論壇基金會邀請，以「川普政府對台政策面面觀」為主題發表演講，同時接受現場來賓的提問。他分析了川普政府的對台政策說，美國在外交與國防的對台政策採正面態度，但在經貿政策上卻並非如此，「我們對待台灣的政策像精神分裂」。

卜睿哲說，美國判斷中國想在亞洲削弱美國影響力，因此尋求和台灣發展更深、更廣的安全防禦關係，五角大廈最近的戰略報告也指出台灣的重要性；除了防禦，國務院也藉由和台灣外交部、國安會、總統之間的合作，使美台灣關係之間有更多互動交流，最近幾年也有美國官員訪問台灣，美國國會也給台灣堅強支持。

對於美國對台政策未來可能的影響，他認為就算美國與中國之間走向零和競爭，台灣也不會自動成為受惠一方，特別是在美中貿易戰之下的經濟層面，同時與美中往來的台灣企業就可能被迫選邊站，他就建議台灣在經濟、軍事、政治方式「多多幫助自己」。

他強調，美國政府有一部份非常支持台灣，但也有部分不支持台灣，所以有些台灣人認為「美國對台灣的支持是100%」，這就像無條件的空頭支票，「他們需要再想想」，台灣必須要謹慎思考自己在美國和中國之間的利益。

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關鍵字：卜睿哲,美國在台協會

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