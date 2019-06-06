蔡賴配？　蔡英文：選後先把心情平靜下來、心胸打開

▲總統蔡英文。（圖／記者林悅翻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文面對民進黨內總統初選，以及獨派呼籲「知所進退」的各種壓力，她6日上午接受訪問時呼籲，她花三年時間打地基，減稅、改革、捍衛主權、能源政策等，她希望有更長時間把工程完成，由她把國家藍圖、基礎完成；至於是否「蔡賴配」？她則希望把心情平靜下來，把心胸打開，替國家想想，應該會找出最好的方法

對於黨內的「英德大戰」，蔡英文表示，在黨的機制跟傳統中，機制的設計是希望在整個初選過程中，可以有最適合、最有競爭力的候選人出線，黨在所有機制設計時，過程是非常謹慎的，把大家的意志都考慮進去，另外黨也有一個傳統，就是在公平競爭之後，黨會再團結起來，「因此特別的注意到，初選期間不要過去激烈」。

對於獨派放話，要求「知所進退」，期望她讓位給前行政院長賴清德。蔡英文表示，初選期間維持一個平和的態勢，將來會比較順利，不論競爭怎麼進行，她心裡還是一加一大於二，是她從頭到尾的主張，不論是初選前或初選後。

對於「英德大戰」的競爭，蔡英文說，民進黨有這樣的情況過，只是年代比較久遠，但她認為，挑戰現任總統確實是以前沒有發生過的事，很多支持者也覺得有些不適應，「一個現任總統畢竟做了一任總統，也累積作為總統應該要有的經驗與歷練。」

蔡英文表示，她花了三年時間打地基，不論全民減稅、年改、加強國防、捍衛主權、能源轉型及產業升級等，各個層面都做了打地基的工程，希望有更長時間讓工程完成，希望有更長時間，由現任總統把她建構的國家藍圖與基礎順利完成。

對於是否「蔡賴配」？蔡英文說，現在講什麼都太早，尤其在初選最後階段。選後大家都平靜下來，好好想一想，開放自己的心胸，為黨與國家找一個最好往前走的方式。