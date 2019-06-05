印尼千人台南祈安祝福　南警關心相隨相護

▲在台的印尼外籍移工旅客，特別於台南市北區的台南公園內聚集近千人共同祝禱，透過齋戒、祈禱與施捨等各種方式行善賜福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年（伊斯蘭教曆1440年）印尼齋戒月從5月6日開始到6月4日結束，這段期間內穆斯林教徒從每天的太陽升起至日落皆禁止飲食；隔一天，6月5日則是開齋節，對於穆斯林教徒來說是儼如我國的農曆新年，在印尼是個相當重要的節日。

6月5日在台的印尼外籍移工旅客，為共同慶祝這個重要的日子，特別於台南市北區的台南公園內聚集近千人共同祝禱，透過齋戒、祈禱與施捨等各種方式行善賜福，見面互道齋月快樂（Selamat Berpuasa Ramadhan），祈求新的1440年回曆年大家都能平安喜樂。

台南市警五分局外事警察為關懷在台移工的住居安全，以及基於為民服務的初衷，除特別派員在場維護近千人祝禱印尼移工的安全，加強活動現場的秩序，更於活動前由外事警察運用社區警政的力量，擴大犯罪預防宣導，透過簡易的中印雙語予以關懷祝福，不僅使現場氣氛熱絡，更讓許多長年離家、遠赴他鄉在台工作的移工們感受到警方的真摯關心，宣導過程特別針對近年來矚目的防詐、反毒、防制人口販運及「策動在台失聯移工自首專案」（安家專案：專案期程為1月1日至6月30日）等加強宣導，灌輸在台外籍人士在台生活須知及法治觀念，消弭語言上的隔閡，更促進臺印族群間的和諧氣氛與文化理解。

市警五分局指出，希望這群來自遠方的印尼朋友們，都能夠在台灣擁有安全無虞、幸福宜居的生活環境！