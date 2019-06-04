全國身心障礙者文藝獎「文薈獎」　得獎作品展台南生活美學館展出

▲第17屆文薈獎得獎作品展台南場，於台南生活美學館正式開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第17屆文薈獎得獎作品展台南場，6月4日於台南生活美學館正式開幕，開幕茶會由在地的智能障礙孩子們所組成的小樹苗樂團演奏拉開序幕，彰化生活美學館秘書李明俊、台南生活美學館陳柏欽、社團法人臺南市慈光心智關懷協會代表、社團法人台南市智障者福利家長協進會代表、美術老師吳嵐均到場參與。

主辦單位邀請到許多在地的相關團體一同前來交流互動，包含台南啟智學校的校長林宏澤以及師生、社團法人台南市慈光心智關懷協會理事長徐育仁及其同仁，讓現場成為兼具藝術、人文、社福的多元交流的場合。

文薈獎是專屬於身心障礙朋友的文藝獎，文化部為落實文化平權的理念，讓身心障礙朋友能夠以創意，分享他們對生命的體悟、豐富的感受和創造力。展出的作品為第17屆，以「最美麗的風景」為主題徵件，每件作品以文字或以圖畫呈現出令人動容的故事。

開幕茶會也邀請到圖畫類國中組第三名的得獎人劉浩恩來分享他的創作，他是在地的台南人，所繪製的作品為「恩恩的羽球夢」， 身為聽障者的他藉由畫筆創作，描繪出他對羽球的熱愛，其中包含了許許多多的喜悅與汗水。

第17屆作品巡迴展未來也將到台北與台中舉辦，格外特別的是，今年的展覽新設了觸覺圖專區，將平面的畫作立體化，並透過聆聽語音搭配觸摸來感受整個畫作的內容與氛圍，讓視障者也能夠感受到圖畫的創作能量。台南場的展期從6月4日至6月13日為期10天，歡迎到場與精采作品做面對面的體驗與交流，欣賞身心障礙朋友們用藝術與我們分享生活故事及對生命的熱愛。

今年文薈獎邁入第18屆，以 ｢當我們一起走過｣ 為徵件主題，徵件時間於即日起至2019年9月5日(四)止，鼓勵大家將自身對於生命的體會，透過文字與圖像創作呈現出來，期待募集更多的參賽作品，相關徵件相關資訊可參閱 https://enableprize.chcsec.gov.tw/