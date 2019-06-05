台南麻善大橋傳有人跳水　消防人員下水搜救未果

▲台南市麻善大橋傳出有人跳水，消防局據報派員前往救援，消防艇在水上搜尋未果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市麻善大橋上，6月5日上午傳出有人跳水，消防局據報派員前往救援，消防人員發現在麻豆往善化方向珍愛生命告示牌下方，遺有拖鞋、手機、衣物及零食等物品，疑似有人跳水尋短，麻豆消防分隊出動船艇下水搜救，但截至下午3時許仍未發現，目前消防人員持續搜尋中。

台南市消防局119勤務中心於5日上午5時29分許據報，台南市麻善大橋麻豆往善化方向在珍愛生命告示牌下方，留有拖鞋、手機、衣物及零食等物品，疑似有人跳水尋短，119馬上派遣麻豆消防分隊出動3車1艇7人前往搶救。

麻豆車組到達現場，經與報案人接觸後，發現現場留有衣服、手機、拖鞋及零食等物，疑有人跳水，惟橋下水面未發現有飄浮物，即先將消防船艇下水，並請求善化分隊支援船艇及人員到場協助搜救。

119再指揮善化消防分隊出動兩車一艇5人前往支援，並通知員警到場協助，消防局兩艘船艇下水搜救，善化救生艇於橋下落水點附近搜救，麻豆救生艇於曾文溪下游沿岸搜尋，惟截至下午2時30分尚未有所發現。

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