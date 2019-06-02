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「家門前是風水寶地」男屋主擋車掉頭　他家成「轉運景點」擠爆！

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▲廣東男子表示家門口是風水寶地，不讓車子掉頭。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

▲廣東男子表示家門口是風水寶地，不讓車子掉頭。網友們紛紛到他家轉運。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

大陸中心／綜合報導

廣東新會一名女司機5月30日駕駛著汽車，準備在一戶人家前掉頭時，卻被一名男屋主拍窗阻擋，並且聲稱「家門口是風水寶地」，車子在此掉頭會破壞風水。影片上傳網路後，男屋主家門口卻變成「景點」，聚集了許多人來「掉頭轉運」。

綜合陸媒報導，一名女司機開車準備在一戶別墅前掉頭時，一名男屋主激動現身，不但拍胸阻擋在車前面，更走到副駕駛處連拍車窗，她因此詢問「我在你門口掉頭有什麼問題？為什麼不給我掉頭？」

女司機表示，再打要報警處理了。男屋主仍然堅持，家門口是風水寶地，「你在其他地方掉頭不行的？非要在我門口掉頭！你才有問題」，並且也拿出手機拍攝女子。

▲廣東男子表示家門口是風水寶地，不讓車子掉頭。網友們紛紛到他家轉運。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

▲網友們紛紛到他家轉運。

在這段影片上傳之後，這位男屋主跟別墅突然爆紅，許多網友特地到別墅門口「掉頭轉運」，不管是汽車、機車、腳踏車都有，到了晚上仍然聚集了滿滿的人潮，猶如熱門觀光景點。

有網友透露，這位屋主平時就不受歡迎，「這老伯平時就不是什麼善類，門口還違建占路」、「因為這個啊伯在附近早已經出名，方圓幾百米都給他家人罵了，為什麼？因為他家佔用公用地方，私自畫停車位，不讓附近居民停車，附進居民情緒積壓很久了，難道你有錢就大曬嗎？私自違建合理嗎？那條通道本來就地方窄，不讓人家調頭該怎麼走，那個地方本來就是公用的，他私人佔用還有理嗎？」。

「平安新會」微博也發文表示，正在對此事件加以調查，呼籲網友不要跟風聚集圍觀。

▲廣東男子表示家門口是風水寶地，不讓車子掉頭。網友們紛紛到他家轉運。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

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關鍵字：風水,豪宅,轉運,掉頭

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