右腿遭咬住！31歲男不顧一切反擊　戳中「鱷魚眼睛」撿回一命

▲鱷魚攻擊人類，在馬來西亞時有所聞。（示意圖／達志影像）

記者王麗琴／綜合報導

馬來西亞美里地區31歲男子克里斯多，日前在湖中捕魚時遭到潛伏的鱷魚咬住右腿，在劇烈痛楚之下，他不顧一切的反抗，手指戳中了鱷魚的眼睛，才讓他幸運地逃過一劫！



據馬來西亞《中國報》報導，事發生於本月2日晚間8點多，克里斯多在馬魯帝（Marudi）上游處的一座小湖用魚網捕魚時，一隻潛汱在湖中的鱷魚，突然大力甩尾將他掃落到湖中。



克里斯多心有餘悸的描述當時情況，他說他先是被鱷魚咬傷身體的右側，在極力掙扎下脫困後，又被鱷魚咬住右小腿。當右腳傳來劇痛時「我以為我要死了」，於是不顧一切中彎下腰用雙手猛抓鱷魚的頭，「相信是手指戳到鱷魚的眼睛」，才讓鱷魚鬆口得以脫身。

▲漁夫克里斯多（圖右一），在醫院手術後傷勢穩定。（圖／翻攝自《中國報》）

克里斯多說，在鱷魚鬆口的那一瞬間，他用盡「難以想像的力量」，忍住全身的痛楚拼命游上岸，所幸鱷魚沒有尾隨追過來。



在克里斯多游上岸後，馬上呼叫在湖邊亭子裡的妻子去向附近村民求助，之後熱心的村民漏夜用船隻將他送往醫院，目前手術後傷勢穩定。

▲克里斯多被熱心的村民漏夜用船隻將他送往醫院。（圖／翻攝自《中國報》）

事實上，在馬來西亞鱷魚攻擊人類的事件時有所聞，上（5）月在山打根地區一名男子，在晚間駕駛小艇載運物品時失蹤，2天後有人在河面上發現一具浮屍，屍體的左手臂和胸口全被消失。警方調查後證實，死者就是失蹤的39歲男子，研判他在河中遭鱷魚攻擊致死。