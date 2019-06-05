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獨／蔡英文民調5/29、6/1比對：泛綠領先11％　翻轉賴清德大本營台南

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▲▼蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

記者陶本和／台北報導

針對民進黨內總統初選，總統蔡英文陣營每天都會進行滾動式民調，根據5月29日、6月3日兩次民調的結果顯示，在「民進黨支持者」與「泛綠選民」的支持度方面，蔡英文已經與賴清德拉開差距，兩人差了11個百分點；在被視為賴清德大本營的台南市，蔡英文在6月1日民調結果中也逆轉領先了1個百分點。

民進黨在5月29日確定初選民調辦法，市話、手機民調各佔50％，並且納入高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行對比。隨著6月10日至14日近行初選民調的時程的逼近，蔡賴雙方的支持者不管是在檯面上動員，還是透過網路社群、Line等管道拉票，動作與頻率也開始增加。

根據《ETtoday新聞雲》4日獨家取得的蔡陣營內部6月1日民調資料顯示，當「韓蔡柯」進行民調時，韓國瑜支持度32%、蔡英文26％，而柯文哲24％；而若是「韓賴柯」進行民調時，韓國瑜支持度30％、賴清德24％、柯文哲則有28％。總體來看，蔡英文以26％微幅領先賴清德的24％。

對此，賴清德5日上午受訪時則表示，民調很多，在他深入基層拜訪時，深刻感受到社會對他有強烈的支持，民調有的正確有的不正確，但依他目前掌握的民調資料，內部也有持續在做，他不僅領先國民黨高雄市長韓國瑜，在黨內他野是最強候選人，不論在各族群，尤其是中間選民，都得到相當比例的支持。

據了解，蔡陣營每天都有進行滾動式民調，在比對5月29日、6月3日民調結果後發現，在「民進黨支持者」的支持度上，5月29日，蔡英文支持度為58.6%，不敵賴清德的60.0%，但到了6月3日，蔡英文支持度提高了7.2％，以65.8%的比例超前賴清德的57.9%。

另外，在「泛綠選民」部分，5月29日，蔡英文支持度為61.2%，領先賴清德的54.6%，到了6月3日，蔡英文支持度提高到62.4％，而賴清德則稍微下滑至51.3%，兩人差距拉開至11個百分點。

值得關注的是，在深綠地區的支持度趨勢變化，「雲嘉南」地區，5月29日的調查結果顯示，蔡英文支持度31.4%，落後給賴清德的33.2%，但到6月3日，蔡英文下滑至31.1%，賴清德也下滑至30.5%，兩人支持度其實不相上下。

至於被視為賴清德大本營的台南市。根據5月29日的調查結果顯示，蔡英文支持度30.4%，落後賴清德33.6%，但在6月1日時，蔡英文支持度提高至34.1%，超過賴清德的33.1%，兩人的差距僅有1%。

若攤開近期各民調單位的數據也可以發現，蔡英文與賴清德支持度互相緊咬，以5月17日台灣制憲基金會公布的民調為例，「蔡柯韓」蔡英文30.2%、柯文哲29.0%、韓國瑜33.8%，而「賴柯韓」賴清德28.4%、柯文哲31.5%、韓國瑜31.6%，兩人差距僅1.8%。

其他，像是5月23日綠黨公布的民調資料也指出，「蔡柯韓」：蔡英文29.7%、柯文哲26.5%、韓國瑜30.1％；「賴柯韓」：賴清德27.3%、柯文哲30.4%、韓國瑜28.4%，兩人差距2.4％。5月30日美麗島電子報的民調資料則顯示，「蔡柯韓」：蔡英文26.9%、柯文哲29.3%、韓國瑜27.9%；「賴柯韓」：賴清德23.4%、柯文哲31.6%、韓國瑜28.4%，兩人差距3.5%。

由於蔡英文跟賴清德之間的差距都落在2至3％上下，兩人的戰況非常膠著，對於民調漲跌的趨勢，蔡英文5日受訪時也表示，這段時間行政團隊的表現、政績有一樣樣展現出來，民調持續上升沒有錯。

而賴清德方面則持不同看法，他認為民調有很多，在他深入基層拜訪時，深刻感受到社會對他有強烈的支持，目前掌握的民調資料，內部也有持續在做，在黨內他仍是最強候選人，不論在各族群，尤其是中間選民，都得到相當比例的支持。

事實上，除了從6月10日至14日要進行的民進黨總統初選民調外，蔡英文、賴清德也將在6月8日透過電視政見發表會的方式再度交鋒，這是民進黨總統初選唯一一場電視政見會，也是史上由現任總統對戰前閣揆的首例。

▼針對民進黨內初選，各式民調單位結果整理。

▲▼針對民進黨內初選，各式民調單位結果整理。（圖／讀者提供）

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關鍵字：2020,總統大選,民進黨,蔡英文,賴清德

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