萱草成「甜蜜俏佳人」！夏天必訪黃澄澄花毯這裡拍超美

▲黃澄澄金針花海，是花蓮夏季知名觀光景點。（圖／記者陳詩璧攝）

記者許展溢／台北報導

花蓮縣玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山，位在海拔800公尺以上山區，盛花期為每年8至9月。花蓮區農業改良場今（5日）表示，花期最多可長達5個月，大面積黃澄澄金針花海已成為花蓮夏季知名觀光景點，為延長萱草觀賞時間，特別育成「萱草花蓮1至6號」，希望能帶動周邊休閒農業發展。

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▲花蓮金針花山。（圖／記者陳詩璧攝）

花蓮農改場表示，萱草為百合科萱草屬宿根性草本植物，又名忘憂草、黃花菜、金針等名。作物改良課助理研究員張芝蓉說， 花蓮萱草栽培面積約520公頃，佔全台灣萱草栽培面積80%，但現有品種花色單調且產期集中，農民對品種多樣化需求日益殷切，因此從民國91年開始進行改良，引進國外品種進行雜交選育，培育出「萱草花蓮1至5號」。今年則推出「萱草花蓮6號–橘之樂」。

▲花蓮萱草盛開期為每年8至10月。（圖／農委會提供）

花蓮農改場指出，盛花期為8月至10月，品種源自大陸華南地區，花為橙紅色、無香味。平地栽培萱草則分布在吉安鄉、玉里鎮及富里鄉，花期為4月至6月期間。

▲▼上圖為甜蜜佳人。下圖是粉佳人。（圖／農委會提供）

農改場表示，夏季大面積黃澄澄金針花海，已成花蓮知名觀光景點，每年都吸引大量遊客前往，為延長賞花期間，及因應產業需求，特別陸續育成「萱草花蓮1至6號」，包括粉佳人、豔紅佳人、甜蜜佳人和俏佳人等，顏色多彩、鮮豔，可分別在4月至9月間開花。

▲▼上圖為艷紅佳人。下圖為黃天鵝。（圖／農委會提供）

農改場也提，新育成品種部分則推廣農民業者栽培，以帶動周邊休閒農業發展，如餐飲、民宿等，盼吸引更多觀光客到花蓮遊玩，讓大家以後說到「萱草」2個字，就會直接想到花蓮。