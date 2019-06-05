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韓國瑜花蓮造勢一票難求？　台鐵：端午車票本來就訂滿

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▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜大進場,韓國瑜跟台下民眾互動。（圖／記者季相儒攝）

▲韓國瑜凱道造勢大會。（資料圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

高雄市長韓國瑜第二場大型造勢活動，8日將於花蓮舉行，正逢端午節連續假期，是否會影響端午人潮疏運，交通部回應保守。林佳龍出席鐵路節慶祝大會後聯訪時說，本來端午連假就有加開班次，現在訂位系統很透明，公共運輸有客運，乘載有一定運量，希望民眾選擇在車潮較不密集的時候分流，鼓勵大家多搭乘公共運輸，對於韓國瑜要舉辦活動也尊重。

針對外傳韓國瑜造勢產生搶票狀況，台鐵局表示，目前到花蓮的班次並沒有搶票狀況，因為原本端午節第一時間搶票就已訂滿，周四中午以後、周五中午以前尖峰時段車票已完售，周日收假日也全滿，跟韓國瑜至花蓮造勢無關。

請繼續往下閱讀...

台鐵局表示，不管是周六造勢當天，還是隔天周日，若民眾有乘車需求，可以利用心自強號站票服務，每班限量120張，可瑜當天至售票窗口購買。台鐵局提醒，因為韓國瑜造勢的地點離火車站有點距離，需要其他交通工具接駁，推估遊覽車是最好的交通選擇，包車到定點比較方便。

▲▼交通部長林佳龍出席鐵路節頒獎典禮。（圖／記者胡順惠攝）

▲交通部長林佳龍出席鐵路節頒獎典禮。（圖／記者胡順惠攝）

林佳龍指出，本來端午連假就有加開班次，現在訂位系統很透明，公共運輸有客運，乘載一定運量，希望民眾選擇在車潮較不密集的時候分流，鼓勵大家多搭乘公共運輸，不要自己搭車，除了台鐵外，還有國五雪隧、北宜公路等，希望返鄉或是去旅遊的人都能夠順利，韓國瑜要舉辦活動也尊重。

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關鍵字：韓國瑜,花蓮,造勢活動,端午,疏運

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