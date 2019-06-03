韓國瑜「8日花蓮造勢」東大門夜市凌晨大火　主委：時機點怪怪的

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▲花蓮東大門夜市凌晨火警，徒步區陷入一片火海。（圖／記者蕭可正翻攝）

社會中心／綜合報導

花蓮市東大門夜市3日凌晨1點多突然失火燃燒，兩排攤位在夜色裡陷入火海；當地網友指出，現場火勢很大，還不斷傳出爆炸聲響。而此次失火時間點正好是韓國瑜宣布8日要來花蓮造勢之後，讓夜市主委林文松覺得「時機點怪怪的」。

網友3日凌晨在臉書社團「花蓮同鄉會」貼出火警訊息；夜市東大門攤販也留言，「我們才剛收完攤就火災，我們沒事，但火勢好像很大，爆炸聲很多！」一名住在附近的住戶表示，到場處理的攤商說是新裝的電視牆電線起火，由於攤商都收完離開，加上屋頂茅草竹子等裝飾加快延燒速度，「原住民一條街中間天橋下燒了60幾攤，這次場子趕不上修復了。」

▼花蓮東大門夜市火警。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲網友貼出花蓮東大門夜市火警照片。（圖／翻攝臉書「花蓮同鄉會」）

據警消了解，此次燃燒面積約200坪，約燒毀32個攤位，實際損失仍待評估，目前未傳出傷亡，確切起火原因也在調查中。

夜市主委林文松表示，原本很期待8日韓國瑜造勢現場，能為花蓮帶來一波韓粉的熱潮，「我就看明天怎麼恢復了，目前應該沒有辦法啦。」而根據《中國時報》，林文松受訪時則說，昨天才剛向警方申請造勢活動場地，凌晨就發生火警，「時機點怪怪的，希望只是巧合。」

▼東大門夜市旁的六期重劃區場地向來是花蓮大型活動舉辦場地，也是每年暑期「夏戀嘉年華」的舉辦場地。（圖／記者王兆麟翻攝）