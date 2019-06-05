摩鐵暴斃男女各有伴侶　男子女友是知名網紅...3天前FB放閃

▲巫男、羅女入住摩鐵離奇暴斃，驚傳各有女友，巫男交往9年女友更是知名網紅，3天前還在臉書放閃。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一家摩鐵5日上午發生男女2人離奇暴斃房內，調查後發現2人並非男女朋友，是經營服飾業有生意往來，各自還都有女朋友，男子的女友更是知名彩妝網紅，粉絲高達20多萬，3天前還在臉書貼上合照放閃問網友「幾分像？」，但為何相偕上摩鐵後又離奇死亡，待警方調查釐清。

▼巫男與網紅女友曾一同接受媒體訪問拍攝知名手錶宣傳照 。（圖／記者陳以昇翻攝）

5日凌晨2時許，巫姓男子（24歲）與羅姓女子（24歲）並肩走進新北市一家汽車旅館，入住2樓房間休息4小時，上午6時許，退房時間到時，房務人員進入後發現巫男雙手放胸前躺在床上，羅女頭靠牆邊癱躺在地上，已經沒有生命跡象。

警方一度懷疑2人是男女朋友，但調查後發現巫男經營服飾網拍，羅女在賣衣服，2人只是生意上往來的朋友，各自都有女朋友；巫男交往9年的女朋友，更是知名的彩妝網紅，擁有20多萬的粉絲追蹤，4年前還一同接受媒體採訪，拍攝手錶宣傳照，3天前更在臉書貼上2人合照放閃，詢問網友「幾分像？」相當恩愛。

▼羅女打扮中性在北部經營服飾業 。（圖／記者陳以昇翻攝）