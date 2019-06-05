男友暴斃摩鐵死因成謎　網紅IG湧現好友留言「拜託不是真的」

▲巫姓男子陳屍摩鐵死因成謎，網友到臉書、網紅女友IG留言「R.I.P」、「拜託不是真的」 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市2名男女並肩步行入住汽車旅館，短短4小時離奇暴斃房內，現場沒有打鬥痕跡、或其他服藥、自殺事證，男子父親不敢置信好好的小孩竟成冰冷遺體，消息一出男子臉書、網紅女友IG湧入網友留言「R.I.P」、「不會吧…」、「拜託沒事」、「新聞是真的假的」、「怎麼會這樣」，家屬也會同檢警、法醫相驗2人遺體，釐清死因，隨後將前往輔大醫院相驗羅女遺體。

5日凌晨2時許，巫姓男子（24歲）與羅姓女子（24歲）並肩走進新北市一家汽車旅館，入住2樓房間休息4小時，上午6時許，退房時間到時，房務人員進入後發現巫男雙手放胸前躺在床上，羅女頭靠牆邊癱躺在地上，已經沒有生命跡象。

同日下午3時許，巫男父親出現在署立台北醫院太平間，語帶哽咽地說「怎麼看監視器2點多人還好好的，6點多就變這樣」完全不敢置信前一天晚上10時許，巫男還打電話跟媽媽聊天，隨後進入太平間等候檢察官、法醫相驗遺體。

事發後，巫男臉書紛紛有網友留言「R.I.P」、「不會吧…」；他的網紅女友IG也有人留言「拜託沒事」、「新聞是真的假的」、「怎麼會這樣」、「你男友不在是真的嗎？」、「告訴我這不是真的」，檢察官在相驗完遺體後不發一語快速離開，將前往輔大醫院相驗羅女遺體。

▼巫姓男子與羅女陳屍的摩鐵房門外圍起封鎖線。。（圖／記者陳以昇翻攝）