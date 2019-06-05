男女摩鐵休息4小時詭異暴斃　房務人員爆：入住半小時馬桶堵住

▲男女2人入住摩鐵休息，離奇暴斃，房務人員透露入住後半小時排泄物塞住馬桶要求處理 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一家汽車旅館2名男女入住休息，4小時過後被發現離奇陳屍在房內，現場經警方調查沒有打鬥痕跡，也無遺留用藥物品，更無自殺跡象，房務人員透露2人入住半小時後，因排泄物將馬桶堵塞，要求處理；警方正在調閱監視器，看期間是否有人進出，但死因尚待檢警相驗。

▼巫男與羅女2人並肩走入摩鐵休息，卻離奇暴斃。（圖／記者陳以昇翻攝）

5日凌晨2時許，巫姓男子（24歲）與羅姓女子（24歲）並肩走進新北市一家汽車旅館，付了1490元入住2樓房間休息4小時，上午6時許，check out時間到時，櫃檯打電話沒接，入內後發現巫男躺在床上，羅女躺在地上，已經沒有生命跡象，嚇得趕緊報警。

據了解，在他們入住後半小時，因排泄物還將馬桶堵塞，通知房務人員前來處理，沒想到幾個小時過後，竟成冰冷屍體；現場沒有打鬥、用藥、自殺痕跡，死因相當詭異，警方目前正調閱相關監視器，調查這4小時內，有無其他人進入房間，但也不排除入住前有用藥的可能性，死因尚待遺體相驗。

▼新北市一家摩鐵發生男女離奇暴斃房內。（圖／記者陳以昇翻攝）