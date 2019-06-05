樹下吊袋...惡臭鑽鼻爬滿蛆　嚇！「死貓掛樹頭」真的超恐怖

▲南寮一處樹林被發現有多具貓屍掛在樹下。（圖／邵伯虎提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹南寮地區某處樹林中，經常被發現有塑膠袋裝貓屍吊掛樹下，動保志工日前前往救援時，被迎面而來的屍臭味差點臭暈，志工將照片po上網，也引起網友熱議「真的很傻眼欸～什麼年代了還在這樣！」。民俗專家黃有福表示，死貓吊樹與運勢風水無關，只是過去民智未開時的無知做法，新竹市環保局也表示，把死貓掛樹上，可依廢棄物處理規定，處新台幣1千2到6千元以下罰鍰。

長期救援浪浪與喵星人的動保志工邵柏虎在臉書po出一張駭人照片，深夜的南寮樹林中，大樹上竟然掛著一袋一袋的「貓屍」，正在救援兩隻棄養貴賓的邵柏虎說，「看到樹上吊著一袋一袋的屍體，都什麼年代了還在「死貓吊樹頭」，拜託不要再做這麼恐怖的事好嗎？夏天除了惡臭...還會長滿蒼蠅跟蛆，嚴重製造善心人士後續善後的困擾...」

由於「死狗放水流、死貓掛樹頭」是台灣早期的民間習俗，過去曾有這樣的說法；「死貓吊樹頭」，是因貓在死後七七四十九天，魂魄散盡，即能再出世為貓，自然不再回來討命。至於狗，台灣人迷信狗死後，如接觸泥土，會吸取地氣而復活，亦變成妖怪向人作祟，所以才有死狗放水流，希望牠可以往生成佛、轉世做人。

不過，民俗專家黃有福老師卻表示「死狗放水流、死貓掛樹頭」的作法非常無知，他認為貓狗等動物死後只要給予合理的安葬，不論土葬或火化都可以，放水流與掛樹頭與玄學並無關連，動物的安葬也與風水、運勢並無牽連。

網友也表示，「這種傳統陋習要改了，觀念也是，老人家比較會這樣，不尊重往生動物也影響環境」、「老人家都說吊樹頭，真的覺得很可怕！不知道這陋習什麼時候才沒有」、「真的很傻眼欸～什麼年代了還在這樣！」。

邵伯虎曾於2018年6月也曾發文反對「死貓掛樹頭」的做法，他表示，堅信心誠則靈，貓狗都是土葬，自己多年來幫埋了數百隻，也曾夢過幾多次孩子們來跟道謝，也再次呼籲，不要民俗迷信，處理貓狗屍體，應採火化處理。新竹市環保局也提醒，把死貓掛樹上，可依廢棄物處理規定，處新台幣1千2到6千元以下罰鍰。