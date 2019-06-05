民調落後蔡2％？　賴清德再喊「我最強」：尤其獲中間選民支持

▲前行政院長賴清德。（圖／賴清德辦公室）



記者陶本和／台北報導

有關總統蔡英文陣營內部一份民調資料，結果顯示，蔡英文微幅領先賴清德2％。對此，前行政院長賴清德5日上午受訪時重申，自己是民進黨內最強候選人，不論在各族群，尤其中間選民，得到相當比例的支持。

《ETtoday新聞雲》4日取得一份蔡英文陣營內部進行納入50％手機的民調資料「獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％ 年輕族群柯文哲贏賴40%」，民調時間是在6月1日，其結果顯示，當「韓蔡柯」進行民調時，韓國瑜支持度32%、蔡英文26％，而柯文哲24％；而若是「韓賴柯」進行民調時，韓國瑜支持度30％、賴清德24％、柯文哲則有28％。

從民調結果可看出，在「三腳督」的民調中，韓國瑜都維持第一的優勢，而蔡英文第二、柯文哲第三；不過當民進黨參選人換成賴清德時，柯文哲則從末座爬升到第二位。總體而言，蔡英文也以26％微幅領先賴清德的24％。

其中蔡英文領先賴清德的關鍵點，正是在於20至29歲的年輕族群，在此年齡層方面，「韓蔡柯」韓國瑜支持度僅13%、蔡英文有33％，而柯文哲有42%；「韓賴柯」方面，韓國瑜12％、賴清德也僅有17％，柯文哲則有57%支持度。

對此，賴清德上午受訪時表示，民調很多，在他深入基層拜訪時，深刻感受到社會對他有強烈的支持，目前掌握的民調資料，內部也有持續在做，在黨內他仍是最強候選人，不論在各族群，尤其是中間選民，都得到相當比例的支持。