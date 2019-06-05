民調超越賴清德、年輕人挺？　蔡英文證實：政績一樣樣展現出來

記者陶本和／台北報導

有關總統蔡英文陣營內部一份民調資料，結果顯示，蔡英文微幅領先賴清德2％。對此，總統蔡英文5日證實，民調持續上升沒有錯，年輕人的支持也反映在民調中，「年輕人支持對政黨、政府都很重要，畢竟他們代表著未來」。

《ETtoday新聞雲》4日取得一份蔡英文陣營內部進行納入50％手機的民調資料「獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％ 年輕族群柯文哲贏賴40%」，民調時間是在6月1日，其結果顯示，當「韓蔡柯」進行民調時，韓國瑜支持度32%、蔡英文26％，而柯文哲24％；而若是「韓賴柯」進行民調時，韓國瑜支持度30％、賴清德24％、柯文哲則有28％。

從民調結果可看出，在「三腳督」的民調中，韓國瑜都維持第一的優勢，而蔡英文第二、柯文哲第三；不過當民進黨參選人換成賴清德時，柯文哲則從末座爬升到第二位。總體而言，蔡英文也以26％微幅領先賴清德的24％。

其中蔡英文領先賴清德的關鍵點，正是在於20至29歲的年輕族群，在此年齡層方面，「韓蔡柯」韓國瑜支持度僅13%、蔡英文有33％，而柯文哲有42%；「韓賴柯」方面，韓國瑜12％、賴清德也僅有17％，柯文哲則有57%支持度。

對此內部民調，蔡英文下午受訪時證實，因為這段時間行政團隊的表現、政績一樣樣展現出來，民調持續上升沒有錯，而年輕人的支持也在民調中反映出來。

蔡英文指出，年輕人在施政過程中，當然採取比較批判性的角色，會批判但做對的時候也會肯定，「年輕人支持，對政黨、政府都很重要，畢竟他們代表著未來」。

▼蔡英文、賴清德。（合成圖／記者黃克翔、徐斌慎攝）

