柯文哲讚大陸：經濟上成就很大...政治也要相對應進步

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲5日表示，台灣對大陸還是要用鼓勵的態度，「他們經濟上成就很大，可是在政治上也要做相對應的進步」。對於近來所發表的言論是否會影響緊接著而來的雙城論壇，他則表示，「有什麼不利的？還好啊。」

柯文哲4日深夜11點22分在臉書發文指出，中國大陸過去三十年，經濟成長驚人，但是政治方面並沒有相對應的進步。民主、自由、法治、人權，這些普世價值在中國充分的實現，不僅是台灣對大陸的期望，應該也是全世界對中國的期望。

對於該發文引起不少的討論，柯文哲5日出席里長座談會前受訪時也說明指出，昨天回到家已經10點多，他才有時間寫，在昨天的行程中，幕僚也有提醒，而他則回應「我說好啦、好啦我回去再寫，昨天好像跟人家講話回到家已經10點以後。」

談到發文內容是否會影響到雙城論壇的舉辦，柯文哲說，「有什麼不利的？還好啊」，強調對大陸還是要用鼓勵的態度，「他們經濟上成就很大，可是在政治上也要做相對應的進步。」

柯文哲表示，目前正在磋商，如果去，要去哪裡、要講什麼、分論壇什麼，「辦那個不是我們打一個電話然後聊一聊就定案，目前他們大陸事務小組正在談。」

柯文哲說，有機會還是會去，既然已經去過兩次，「我覺得到現在我上任到現在今年應該是第5次，既然前面4次正常辦，我覺得這樣，就是有過續在做的就維持磯釣也不要在做什麼變化，就這樣。」



▲柯文哲。（圖／記者張榮恩攝）