「蔡英文怎麼打賴清德以後就怎麼打你」　柯文哲：我好害怕

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲4日在議會備詢時，議員汪志冰問到民進黨內亂，你會不會是最大受益者？柯文哲說，不見得會有漁翁之利，因為民進黨打完就會攻擊他。對此柯文哲5日再稱，自己也是聽人家說的，「人家說今天小英怎麼打賴清德，以後就怎麼打你，我聽了好害怕。」

另外，昨《ETtoday》獨家取得一份民進黨內部的總統民調，數據顯示柯文哲支持度微幅落後蔡英文，但對上賴清德除了大勝之外，年輕族群支持度更一口氣拉開40%的差距。對此，柯文哲說，民調看看就好，「怎麼不說我那個長者的族群輸他40個百分點？一樣嘛。」

媒體追問，鐵粉的數字是否一直在下滑？是不是跟曝光度減少有關？柯文哲說，認真做事就好，「那個網路聲量是差不多、差不多就好，每天還是做事比較重要。」

柯文哲表示，其實越成熟的國家，那種激烈的支持者會越來越少，真正民主先進國家，投票率差不多50%就很高了，反而那種比較民主不成熟的國家投票率才什麼80%什麼，「老實講，越成熟的國家國民就越來越比較平常心、比較平淡。」

而民調下滑跟日前扯出的大巨蛋竊聽案是否有關？柯文哲說，「不會啦，我們這種做這麼久了，又不是那種品牌還沒建立的才會。

▲柯文哲。（圖／記者張榮恩攝）