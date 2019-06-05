韓國瑜稱年金「不可悔改」　柯文哲：這就是一筆爛帳

記者陳家祥／台北報導

高雄市長韓國瑜日前對年金改革表示，軍公教警消人員年輕時以服務人民換取老年安定生活「政府承諾的這一部分，不能悔改，絕對不能悔改！」，事後解釋，沒有強調要回復18%，但軍警消、公務人員的退休金「如何恢復」可以繼續研究，達到雙方都能夠接受。對此，柯文哲說，你一年省180億，可是前瞻計畫幾千億亂花，所以人家不服氣，「反正這就是一筆爛帳。」

柯文哲表示，年金改革真正的問題，是如果從歷史角度來看，20年前要處理的事情不處理，現在怎麼處理都不對；他還說，有聽過一個講法，一年省180億，可是前瞻計畫幾千億亂花，所以人家不服氣，「反正這就是一筆爛帳。」

至於對18%的態度？柯文哲說，「老實講，我沒有領過我也不曉得那什麼」；他認為，比較正常的國家應該是法不溯既往，「當時年金改革在法律上最大問題就是法不溯既往問題，這樣的確會有失信於民的問題。」

柯文哲說，國家政策不能這樣翻來覆去，「就好像以前一例一休也是很好笑，改來改去改回原樣，搞得天下大亂」，直言他也不知道怎麼辦。他表示，當時台北市是說就砍就砍，「但我們有沒有什麼可以去幫助那些退休軍公教公務人員，一個補償。」



▲柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）