怒批蔡英文「作弊總統」　獨派質疑手機民調恐失真

▲獨派團體召開「搶救台灣民主選舉」記者會 。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨將於10日至14日進行總統初選民調，由多個獨派團體組成的「民進黨初選觀察團」5日召開「搶救台灣民主選舉」記者會，痛批民進黨中央是強盜集團、總統蔡英文是「作弊總統」，並要求中央黨部應針對手機民調的眾多疑點出面說明清楚。

民進黨初選觀察團5日上午於台灣北社會議室召開「搶救台灣民主選舉」記者會，包括金恆煒、李川信、張葉森、陳永興、賀德芬、黃越宏、鄭文龍、蕭曉玲等獨派代表人士皆有出席。

台灣社社長張葉森表示，全世界都知道台灣人民最唾棄獨裁專制，所以過去才會發生中壢事件、黃信介元帥花蓮東征成功當選立委，然而今夕何夕，今天民進黨一再更改選舉時程與遊戲規則，甚至還傳出要搜集手機號碼來操弄民調。他指出，回顧蔡英文3年多來雖然有心改革，但人民無感、甚至反感，所以去年很輕易的就被亂流所淹沒，立委補選在在證明了人民不滿意施政，以致於2020年才會群雄並起。

張葉森說，他肯定蔡英文的改革，但是她非常辛苦了所以請她休息，而且她讓人民無感、製造社會紛亂，所以應該由前行政院長賴清德接棒，他嚴厲譴責中執會的錯誤決定，也強烈呼籲大家要自救，支持一直奉行典範選舉的君子賴清德，不僅讓惡行歪風消失，也讓大家看清楚什麼叫做公平的選舉。

凱校校長金恆煒表示，對於這場總統初選的結果，日本產經新聞已經送出了判決書，罪魁禍首就是蔡英文，都是蔡英文為了勝選使盡所有骯髒手段，「報導的標題已經寫出了事實」。他說，民進黨現在最可怕的就是所有規則程序、道德正義都完全不在乎，「罪魁禍首是蔡英文、加害者是中執委、犯罪場所就在黨中央」。

金恆煒批評，民進黨已經淪為一個強盜集團，民進黨的初選是一種欺騙，難保未來不會再手機民調上動手腳，這個強盜集團的想法早在中執會開會以前就已經定調，就是要讓蔡英文優先連任，他們也一定會按照目標達成，因此觀察團也已經無能為力，畢竟不能要求一個強盜集團講求要遵守規則。

民報董事長陳永興則指出，手機民調無法反映地域分佈、也無法反映母體群的真實代表性，質疑其是否存在公信力。他指出，台灣的手機門號數量遠超過人口數，顯然並不是票票等值，況且許多未具投票權的小學生、遮學生也都有手機，質疑「沒有投票權的人有手機能反映真實結構嗎」？

陳永興說，中央黨部應該對民調進行錄音與錄影，且初選過程若發現有作弊現象，要以《刑法》來處理，「要先有這個承諾，初選下去才有意義」。他還說，民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉雖然很勉強地要維持著民進黨的最後防線，但在中執會中可說是完全無力，讓獨派團體們很沒有信心，因此希望黨中央在進行民調前最後的這一兩天，針對手機民調的眾多疑惑提出說明。

台灣陪審團協會理事長鄭文龍則痛批蔡英文的歷史定位就是「公然作弊的總統」，台灣不論藍綠都要堅守自由、民主、法治，蔡英文今天公然違反這個價值，「我管你是藍是綠，妳違反民主價值我們就要挑戰妳」。北社社長李川信也呼籲，黨中央應該守住最基本的公開透明，既然決定加入50%的手機民調，就應該說明清楚。