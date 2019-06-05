看到中華台北生氣？　蘇貞昌：我沒生氣是嘆氣台灣走不出去

▲行政院長蘇貞昌出席台鐵「鐵道節慶祝大會」活動。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

行政院長蘇貞昌今（5日）上午出席台鐵「鐵路節慶祝大會」，被問到是否為了中華台北而生氣，蘇貞昌強調不是生氣而是嘆氣台灣走不出去。至於被問到高雄登革熱的問題，蘇貞昌說有請韓市長特別注意，也說中央答應給的補助款還用不到四分之一，請韓市長多加油。

蘇貞昌談到今年至今的登革熱疫情都發生在高雄，其中14個還是近10天發生的，病情非常嚴重、集中，蘇貞昌有請韓市長注意、特別加油，中央答應給高雄市專用補助款有800多萬，現在還用不到四分之一，「請韓市長多加油，我們一定全力支持補助」。

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至於是否有為了看到「中華台北」四個字不高興？，蘇貞昌說「我不是生氣，是嘆氣，我們台灣走不出去，在奧運場合被迫要用中華台北已經很無奈，自己的國人在自己的土地裡面，盡量要用我們中華民國台灣，不要去用在外交逼不得已的名字」。

▲行政院長蘇貞昌出席鐵道節活動。（圖／記者胡順惠攝）

現場記者再詢問蘇貞昌，關於鴻海董事長郭台銘在臉書PO文談到「蔡政府不要裝睡，裝睡的人是叫不醒的？」一事，蘇貞昌答，「郭董事長到了選舉有比較多的選舉話，其實他沒有參加過國安會議，怎麼會知道國安會議怎麼開呢？要不是我們蔡總統領導非常努力，怎麼會大幅改善跟美國的關係，連過去不清不楚的北美事務協調委員會，現在都改為台灣美國事務委員會，蔡總統在國防外交貿易做了多少努力」。

蘇貞昌接著談中美貿易大戰，他說「台商用腳投票，大舉回台投資，連外商外資都大大加碼，這都是大家一起努力，希望別給自己漏氣，希望郭董事長那麼多錢，多一點給台灣投資，比噴口水好」。