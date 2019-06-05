特斯拉秘密資金來源曝光！靠發「環保財」...9年爽進帳634億

▲特斯拉的秘密資金曝光。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

電動車龍頭特斯拉（TESLA）雖然長期虧損，但卻有個秘密資金維持營運，《彭博社》報導指出，特斯拉多年來透過賣出「碳排放額度」給美國其他汽車製造商，例如通用汽車（General Motors ，GM）或是飛雅特克萊斯勒（Fiat Crystler Automobiles，FCA）等，現在這些交易的秘密文件也曝光。

報導中指出，向特斯拉購買溫室氣體排放額度的交易在過去是個「公開的秘密」，但直到今年稍早，通用汽車和FCA才 首次正式對德拉瓦州政府揭露，不過未公開詳細的合約細節。這也是首次有車商承認向特斯拉尋求幫助，以遵守越來越嚴格的美國環境法規。特斯拉自 2010 年開始，就透過這項秘密交易獲利近20億美元（約台幣634億）。

報導中提到，其中特斯拉與通用汽車的交易讓人相當驚訝，在插電式混合動力車雪佛蘭Volts以及電動車Chevy Bolts等車款銷售多年後，通用汽車應該已經符合法規，但是該公司旗下仍有多款耗油量大的卡車或休旅車，因此需要更多額度，尤其若是民主黨在2020年擊敗川普政權的話，規定可能會變得更嚴格。

通用汽車於今年2月25日向特斯拉購買排放額度，並於隔日向德拉瓦州政府報告，該公司發言人莫里西（Pat Morrissey）表示，購買額度是為了因應未來的「法規不確定性」所做的保險。

而FCA則在2016年到今年初，共與特斯拉達成了4次購買協議，發言人曼恩（Eric Mayne）表示，美國位於碳排放量的標準越來越嚴格，已經遠超過消費者對於電動車的需求，「直到需求量趕上監管要求之前，我們都會妥善運用這些購買來的額度」。

在特斯拉的家鄉加州，政府要求汽車製造商販售零排放車輛，並且要佔一定程度的比例，而在加州這個數字是全國最高的。也就是說，若是製造商沒有銷售足夠的零排放車輛，他們就得像特斯拉等車商購買額度，來彌補差距。