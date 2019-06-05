他被控性侵「妳也脫我褲看老二」　人妻：你分得清玩跟認真嗎？我摸都沒摸

▲小君控訴黃男，「連MC來也硬上，你覺得你還是人嗎？」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Unsplash）

社會中心／綜合報導

台中一名黃姓男子被人妻小君（化名）控告性侵，他反駁指，「我也想說妳有給我胸部的照片，妳也脫我褲子看老二」、「想說妳之前有叫我抱住妳」、「又有叫我壓住妳過」；但她強調，「你分得清楚玩跟認真嗎」、「玩就可以隨便上嗎」、「看代表什麼，我摸都沒摸，叫有意思」？二審維持一審判決，判黃3年6月徒刑。

判決指出，小君因同在市場擺攤而相識黃男，她也向對方買過東西，單獨去過他的住處兩次。2017年4月某天，黃趁對方在住家選購物品時，從後環抱，不顧對方抵抗霸王硬上弓，讓她氣得報警。

小君控訴，「當時我說不要，我感覺他想要跟我發生性行為，我跟他說我生理期來不要…他把我翻成仰躺」，過程約10到15分鐘，完事後拿衛生紙給她擦拭。

▼黃男對小君說，「妳也脫我褲子看老二」。（圖／示意照／記者李佳蓉攝）

黃男否認犯行辯稱，小君案發前曾到他住處兩次，又傳僅穿內衣的親密照給他，當天是在對方的同意下發生關係，絕無強迫，「是她自己主動親上來，前面、中途也都沒有講什麼話，所以就做了。後來完沒有多久，她就開始生氣，我也不知道為什麼她就生氣。」

但法官檢視雙方對話，以下為事發當天對話：

小君：我要去驗傷，你什麼也不用說，太過分，你這樣和畜生有什麼兩樣？

黃男：對不起啦！真的、抱歉。

小君：畜生。

黃男：對不起啦，可是我以為，沒想到妳不要啊！對不起，給我機會補償妳。

小君：我從頭到尾都說不要，都拒絕，你怎麼這麼過分？連MC來也硬上，你覺得你還是人嗎？

黃男：對不起啦，我會錯意抱歉。

小君：會錯意？我好像從頭到尾都拒絕你、抵抗你，這叫會錯意？我不要跟你做，我都明確說了很多遍。

黃男：對不起！我真的以為可以，我錯了。

小君：我哪一點讓你可以了？

黃男：我想說妳來好幾次了，又有叫我壓住妳過。

小君：我今天有帶錢包去，是要看東西，今天我態度非常明確，我想不通哪一點讓你會錯意？

黃男：我想說妳上次叫我抱妳、壓住妳，所以才會誤解，對不起啦。

小君：我有說過要發生關係嗎？

黃男：抱歉啦！我不會再有啦，是我誤解。

小君：今天完全沒有誤解的地方，精蟲衝腦了，你都說別人畜生，你有比較高尚？

黃男：我想說妳之前有叫我抱住妳，所以才誤會，對不起。

小君：你分得清楚玩跟認真嗎？之前是多久了？至少幾個月前了，我最近態度不夠明確？今天不夠明確？玩就可以隨便上嗎？

黃男：抱歉，就之前，抱歉，是我多想，對不起，我真的沒想到。

▼小君強調，「就算是老公也不能勉強我」。（圖／達志／示意圖）

──事發後近一個月──



黃男：我也想說妳有給我胸部的照片，妳也脫我褲子看老二。

小君：什麼時候叫你抱我，你當初教我如何防身，更何況多久以前？至少半年前的事？現在會錯意？你到底哪裡會錯意？我的痛苦及恨，你無法體會！就算是老公也不能勉強我。你算什麼？我越想越痛苦，我不懂你如何誤會？看代表什麼，我摸都沒摸，叫有意思？這些至少快1年前的事。

高等法院台中分院法官認為，小君與黃男曾為感情較親密的友好關係，然她已明確表示不願發生關係；被告仍強制完成性交，未能尊重女性的身體與性自主權。法官審酌小君為已婚身分，本案發生前數月至1年間，亦未妥善處理其與被告間異性好友交往的分際，而有不當，因此維持黃一審3年6月徒刑。全案可上訴。