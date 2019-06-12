阿翔吻謝忻！胡睿兒：再驚訝也沒有我的（性侵案）驚訝

▲胡睿兒聽聞阿翔熱吻謝忻，笑稱：再驚訝也沒有我的（性侵案）驚訝吧。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

男團Under Lover成員胡睿兒被控性侵案，二審高等法院12日再度開庭，胡睿兒結束庭訊後，對案情絕口不提，法院也訂本月26日宣判。而對於藝人阿翔親吻謝忻的事件，胡睿兒表示，對2人都不熟。記者詢問他聽聞這消息是否驚訝，胡睿兒回答說「再驚訝也沒有我的（性侵案）驚訝吧！」

胡睿兒被控於2018年6月間，在台北市知名夜店內藉酒意將一名女子帶到樓梯間性侵，一審台北地方法院審理時，胡睿兒賠償對方40萬元，取得和解，一審將他判刑2年。案經上訴，高等法院5月間首度開庭，12日是第二度開庭，進行言詞辯論。由於性侵案件不得透漏內容，胡睿兒閉口不談案情，但對於其他問題，則一一回答。

記者詢問他開庭時是否請求輕判？胡一開始聽不懂問題，聽懂後聳肩苦笑答說：「請問會有人請求法官判重一點嗎？」另外他也說，請求法官輕判、再給一次機會，這些話當然都會說，但他強調，「重點是，真的發生什麼事情的時候，我們還是要去處理。有些人可能會覺得說逃避責任、拿錢了事，（我）沒有！我也沒有什麼錢，我也沒有什麼好的後台可以逃避，我就是來，我能做的，盡量不要浪費社會資源，盡量請律師幫我們處理。該怎麼做，我們就怎麼做，就這樣。」

對於判決結果，胡睿兒表示會接受，因為該負的責任就要負。記者詢問，太太林采緹支持他的決定嗎？胡答說「非常，她就覺得我就該這樣做啊！不管未來會怎樣，該負的責任就是負。不管今天對你是好的，或是要入監，我不會說不要入監，那都是我的命。假如我要入監，我就是去入監；假如不用入監，我就是要好好把這個家撐起來！沒有什麼其他的選擇。」

記者又詢問他，現在是否還上夜店？胡答說「當然啦，我連酒都很少喝了。夜店！（搖搖頭）都已經沒有去了。」

