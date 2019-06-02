賺外快了！台灣海域「拍到」外國軍艦　船長通報…最高能領3萬元獎金

▲台灣海域「拍到」外國軍艦，船長通報給國防部，查核後最高能領3萬元獎金。（圖／記者郭世賢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

為了防止有不明船艦偷偷駛入台灣附近海域，國防部最近就祭出了外艦通報獎勵作法，邀請廣大的漁民們加入當偵查眼線，只要漁民在台灣附近海域24海里內，發現有中國軍艦或任何他國船艦，拍照傳回資料就可以最高3萬元獎金，若是發現特殊的中國軍艦，獎金還有機會加碼。

近年來有許多外國、中國大陸軍艦頻繁在台灣附近海域巡弋，但因為現在的軍艦幾乎都有匿蹤功能，就算被雷達掃到也只會出現一個光點，根本看不出來與一般漁船的差別，要辨識艦型仍要仰賴船隻或飛機監控，所以為了精確掌握外艦動態，國防部海軍才會祭出外艦通報獎勵。

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海軍官員表示，民眾若在距台灣24海里內發現中國大陸軍艦，拍照傳回資料可領新台幣3萬元，一般公務船則為2萬元，其他國籍軍艦、公務船或科研船也有2萬元獎金；若在24海里外發現中國大陸及其他國籍公務船、軍艦，也可以領取1萬元獎金。

▲近年來有許多外國、中國大陸軍艦頻繁在台灣附近海域巡弋，圖為美國軍艦通過台灣海峽情形。（圖／翻攝自美國海軍官網）

官員解釋獎勵辦法說，通報內容須有船隻照片、發現位置、舷號（船名）或艦型，通報漁船船籍、船長則須為中華民國籍，若同一艘船艦有多艘漁船重複通報，就會依第一艘通報的為優先，如通報軍艦為中國大陸籍且「艦型特殊具高價值」，又或在緊急情況下主動通報，則有機會獲加倍獎勵。

對於國防部的這項獎勵方法，捕魚時還能夠賺一筆外快，同時又能維護台灣海域安全，許多漁民表示會盡量配合。有漁民就說，「我們的領海裡面，外國的軍隊等於說越界了，通報也是漁民責任」、「不錯啊，獎金有3萬啊，能拿當然拿啊」，而且其實蘇澳最近就已經有船長成功獲得獎金。

官員表示，國防部秉持全民國防概念，去年起就持續向民眾推廣，屬於常態性的計畫，期盼民眾支持國軍，一起捍衛海疆。