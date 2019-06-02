CM34爬坡越壕動態測試　展現穩定可靠承載系統

軍聞社／記者卓以立南投報導

從研發到量產，雲豹八輪甲車近年在各項操演中大放異彩，不論是CM32、CM33，或是最新的CM34，從打擊、防禦到機動速度，均展現優異性能；而CM34通過各項性能測試，爬坡、側斜坡、波浪、碎石、越壕、直線加速、煞停等動態項目，均通過測試，顯現該車承載系統等功能的可靠度及穩定性。

軍備局第209廠表示，CM34與目前CM32、CM33採用相同的底盤設計，整體構型由裡到外進行精進與研改，在30公厘機砲砲塔體積變大，進而壓縮到搭乘人員活動空間，因此，參考國外設計，於外部兩側搭載背包架，增加人員活動空間，另外，在砲台後方新增護欄，避免人員在執行任務時誤觸。

軍備局第209廠指出，在研發、生產及修製三大任務下，集中統一運用，成為一個職能化的後勤基地，一直以來是該廠的長遠目標；展望未來，軍備局第209廠有信心，針對軍種需求，持續研發精進，進行新一代甲車的生產與各種構型的細部改進，以符合未來戰場的作戰要求，這將是國防自主的優勢。

CM34 30公厘機砲戰鬥車測試影片，可於軍聞社網站觀看http://mna.gpwb.gov.tw/video.php?id=5&message=94705 。