嘉縣警安居緝毒強力掃蕩　查獲79名藥頭毒品2千餘克　

▲嘉義縣警局安居專案績效榮獲全台分組第一，行政院長親頒表揚給予肯定。（圖／嘉義縣警局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院為創造無毒家園積極強力掃毒，3月更規劃「安居緝毒專案」，當中嘉義縣警察局由於積極針對毒品案件向上溯源，對不法製造及販售毒品者強力查緝，並對販售毒品所得積極查扣，強力掃蕩毒品下，總計緝獲79名藥頭(含3名少年藥頭、1名具幫派註記身分、1名製造混合型毒品)，其中31人由檢察官聲請羈押、20人由法院裁定羈押，並查扣犯罪所得14萬1,800元、販毒所用手機34具、販毒所用之車輛2輛、毒品2192.75公克，榮獲分組第一名。

嘉義縣警察局民雄分局偵查隊偵查佐祁至婕偵辦毒品案件溯源至第三層藥頭查獲姚姓犯嫌販賣毒品，新港分駐所警員徐裕傑執行反毒通報網查獲毒品通緝犯2名、施用及持有毒品案件共3件，兩人均獲行政院院長頒發有功人員。

由以嘉義縣警察局執行反毒通報網大有成效，專案過程不斷有熱心治安維護民眾，提供毒品犯罪情資給警方，警方因此破獲毒品案件，民眾亦獲行政院院長頒發反毒通報網有功人員表揚。

嘉義縣警察局呼籲:民眾如發現生活周遭有販毒者或聚集施用毒品情事等毒品犯罪，請撥打110檢舉電話或提供情資給警方，警察機關在查獲民眾反映案件後，會在保密的前提下積極查緝，並將查緝情形回饋給提供情資的民眾，讓民眾感受到政府對於緝毒的具體作為，建立雙方互信的基礎，讓「反毒友善通報網」更加堅實，給予民眾無毒有感的家園。